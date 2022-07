Chieti, Buskers Festival e illusionismo il 5, 6 e 7 agosto nel centro storico, oggi la presentazione

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 14 luglio

2022 – Si chiama Teate Magic Summer, la tre giorni dedicata agli artisti di

strada e alla magia, a cura dell’associazione “La forza dei diritti” e ricompresa

nel calendario degli eventi estivi del Comune di Chieti

con il sindaco Diego Ferrara, gli assessori a Eventi e commercio, Paolo De

Cesare e Manuel Pantalone, gli organizzatori, Remo Stampone e Fabiana

dell'associazione

“Sono contento

che a Chieti torni a vivere anche questo evento che porta tanta gente e allegria

– così il sindaco Diego Ferrara – le serate con gli eventi daranno alla

città occasione di godere l’estate in loco e a noi di conoscere la grande

attività delle nostre associazioni, che ci stanno regalando una programmazione

di grande qualità e creatività”.

“Ringraziamo l’associazione

la Forza dei diritti che ha promosso questa importante rassegna con il Teate Magic

Summer che animerà il centro storico cittadino nel cuore dell’estate – così il

vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare – L’atteso ritorno

di un evento che quest’anno è potenziato e inserito fra gli appuntamenti di

punta dell'estate teatina

serata clou il 6 agosto accenderà l'anfiteatro della Civitella

ma anche economia, perché l’evento è legato al commercio cittadino grazie allo

street food e alla contestuale sinergia con le attività commerciali della

città. Sarà una manifestazione di gran pregio e livello e siamo felici che

venga riproposta alla città con un cartellone più corposo e godibile per un

pubblico di tutte le età”.

“Un appuntamento

straordinario per la città – così l’assessore al Commercio, Manuel Pantalone

– la città riparte e corre e questo evento si incardina alla perfezione anche sulla

linea che dà sostegno alle attività commerciali, attraverso l’intrattenimento –

Grazie alla sua sezione commerciale, attraverso lo street food collegato, andrà

di pari passo anche con la programmazione delle aperture straordinarie dei

negozi, che ci riguarda da vicino perché l’abbiamo pensata per riportare Chieti

al centro del tessuto economico regionale”.

“L’evento si

terrà dal 5 al 7 agosto, tre giorni di artisti di strada e street food da Corso

marrucino alla Villa comunale – così Remo Stampone, motore dell’evento –

Avremo street food internazionale, stand espositivi e gli artisti di strada più

quotati al momento, molti vengono dall’estero e sono tutti di qualità. Il

sabato sera ci sarà un evento nell’evento, con uno spettacolo alla Civitella a

prezzi popolari con artisti conosciuti in tutto il mondo che è una delle serate

di magia più belle e importanti d’Italia – La serata sarà presentata dai Panpers

con le loro gag, supportati da Didi Mazzilli, sul palco si alterneranno talenti

come quello di Aaron Crow mentalista e mago estremo; Raffaello Corti, il mago Tiktoker

che registra milioni di visualizzazioni facendo il verso ai maghi, ospite fisso

di trasmissioni importanti; abbiamo anche Samuel, miglior ventriloquo del

mondo, vincitore di Italia’s got talent, riesce ad animare qualsiasi oggetto, i

mondo, vincitore di Italia's got talent, riesce ad animare qualsiasi oggetto, i

Disguido, altri campioni di magia, premiati a livello europeo

teatino Ottavio Belli, con il quale abbiamo pensato e realizzato questo evento

otto anni fa, che farà un numero mai fatto in Italia”.

“L’evento ha una

finalità sociale, oltre che turistica – aggiunge Fabiana Desiderio, altro

motore della manifestazione – perché parte del ricavato dello spettacolo del 6

agosto, animato dalla lotteria a premi oltre che dai biglietti di ingresso allo

spettacolo di sabato, andrà a sostenere le attività di due associazioni, la

Abcdef che si occupa di bambini diabetici e l’associazione Inclusiamo, che

opera sulla disabilità infantile e sul fronte delle malattie rare – Il Festival

è stato da subito pensato per le famiglie e peer questo lo spettacolo prevede

prezzi calmierati con sconti del 50 per cento per consentire alle famiglie di

commerciali della città che hanno la locandina in vetrina

partecipare e ringraziamo l'Amministrazione per averci dato voce e spazio".

partecipare e ringraziamo l’Amministrazione per averci dato voce e spazio”.

