Chieti calcio. Sindaco e assessori De Cesare e Pantalone su novità societarie

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 14 luglio 2022 – “Accogliamo

con interesse la notizia dell’imminente acquisizione delle quote societarie del

Chieti calcio da parte dell’imprenditore torinese Ettore Serra – Siamo al

corrente della sua storia imprenditoriale e ci auguriamo che tale scelta, una

volta ufficializzata, possa assicurare alla nostra compagine sportiva un futuro

di sfide e rinascita”, così il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e

assessore alle Attività produttive Paolo De Cesare, l’assessore allo

Sport, Manuel Pantalone – si apprende dalla nota stampa.

“Sin dal momento in cui l’ex patron

Trevisan ha rese note le sue intenzioni di passare il testimone, come

Amministrazione interessata al futuro della squadra e non indifferente alla

situazione che tale scelta avrebbe creato, ci siamo subito messi in moto per

fare da collettore e catalizzatore di nuove soluzioni – così il sindaco Diego

Ferrara – Per tale ragione accogliamo positivamente la novità, in attesa

dell’ufficializzazione, perché assicura

alla squadra il campionato, attendiamo ora di conoscere da vicino le intenzioni

del nuovo proprietario, per condividere un percorso che sia capace di far

crescere i neroverdi e assicurare al Chieti il posto che merita”

“Resta fermo il nostro ruolo

propulsore sul territorio, affinché le forze economiche locali siano parte di

tale percorso e possano sostenere la squadra come si sono dette disponibili a

fare – rimarcano gli assessori De Cesare e Pantalone – In attesa di conoscere da

vicino il nuovo patron, il suo staff e la visione che accompagnerà questo

avvicendamento, non possiamo che auspicare che tale percorso sia subito

operativo e garantisca alla città, al pubblico e alla squadra un orizzonte

chiaro e degli obiettivi importanti da toccare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Manterremo con le tifoserie un

ponte aperto, grazie anche al lavoro del consigliere Valerio Giannini, perché è

importante che i sostenitori abbiano informazioni certe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo, anche in vista

con gli interventi anche strutturali che interesseranno gli impianti su cui il

Chieti gioca e si prepara, a cui abbiamo cercato di assicurare attenzione e

futuro, progettandone la necessaria riqualificazione e una nuova veste”.

