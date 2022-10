CHIETI: CARABINIERI CERCANO RAGAZZA 15ENNE DI ORTONA SPARITA DA IERI

- Advertisement -

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Ortona (Ch), 25 ott. I carabinieri della compagnia di Lanciano (Chieti) cercano una ragazza di Ortona (Chieti) di cui da ieri mattina non si hanno notizie – Si chiama Vanessa Ranieri e ha 15 anni – precisa il comunicato. Frequenta il secondo anno al Liceo linguistico di Lanciano (Chieti). Si sarebbe allontanata insieme ad un ragazzo, anch’egli minorenne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le forze dell’ordine hanno diramato foto e generalità della minorenne – Le ricerche sono coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Lanciano, zona dove è avvenuto l’allontanamento – Sui social l’appello disperato dei familiari, in particolare del fratello Emanuele che dice: “Mia sorella ha preso l’autobus per andare a scuola, dove non è mai arrivata – si legge sul sito web ufficiale. Di lei non si sa più nulla – si apprende dal portale web ufficiale. Al telefono è irraggiungibile”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dai Carabinieri e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it