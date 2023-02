Chieti, Dissesto idrogeologico, al via gli interventi su la Colonnetta

- Advertisement -

Chieti, 8 febbraio 2023 – Al via i lavori di consolidamento della scarpata a ridosso della Colonnetta, acausadiunaggravamentodeldissestoidrogeologico presente in zona – viene evidenziato sul sito web. Ad operare è la ditta Cogema e per consentire lo svolgimento dei lavori è stata emessa un’ordinanza che istituisce ilsensounico alternatoneltrattocompresotrailciv.n.465eilciv.n.433 della Colonnetta, a partire da oggi mercoledì8febbraio e fino al9aprile prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per regolamentare il traffico e mantenere aperta l’arteria, si opererà conutilizzazionedisemaforimobiliediappositasegnaletica – si legge sul sito web ufficiale. “Stamane materialmente la ditta ha cominciato ad allestire il cantiere – illustra l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – abbiamo cercato di agevolare al massimo lo svolgimento degli interventi, consentendo la viabilità di questa strada che è una delle vie di accesso e di uscita della città ed è anche fra le più importanti, perché collega all’altro centro cittadino, quello di Chieti Scalo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di lavori urgenti disposti per fermare lo slittamento del terreno e, soprattutto, per mettere in sicurezza la stessa strada posta proprio a ridosso del fronte su cui si sta manifestando un’erosione progressiva – viene evidenziato sul sito web. C’è già un muro di contenimento che noi andremo a rinforzare con l’ausilio di pali che passano sotto il manto stradale e che vanno ad ancorare il terreno – recita il testo pubblicato online. Questo è solo uno dei fronti di intervento contro il dissesto idrogeologico su cui l’Amministrazione si sta muovendo anche a livello preventivo – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un’azione necessaria a tutela del territorio, in questo caso di uno degli snodi viari più importanti della città, nonché di un’azione di monitoraggio costante dei cambiamenti a cui Chieti è soggetta e su cui non è possibile restare inerti”.

