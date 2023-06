Chieti, Donazione della medaglia d’oro del partigiano Cutelli all’ANPI di Chieti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Al Foyer del Teatro Marrucino la cerimonia della donazione alla sezione ANPI di Chieti della medaglia d’oro dell’eroico partigiano Salvatore Cutelli da parte della nipote – recita la nota online sul portale web ufficiale. La bio di Cutelli, da ANCI. Benchè insignito di Medaglia d’Oro alla memoria come Alfredo Grifone, Salvatore Cutelli è poco conosciuto – riporta testualmente l’articolo online. Nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) nel 1894, prese parte alla prima e alla seconda guerra mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Col grado di maggiore, era al comando del 58° Reggimento Artiglieria della Divisione Legnano, che dopo l’8 settembre 1943 ricevette l’ordine di fermarsi alla periferia di Chieti, per proteggere la fuga del re e di Badoglio – recita il testo pubblicato online. Il 10 settembre, dopo lo scioglimento dello Stato Maggiore dell’esercito, anche la Divisione Legnano viene sciolta – si legge sul sito web ufficiale. Salvatore Cutelli e altri ufficiali della Divisione, ufficiali e soldati sbandati del presidio militare cittadino, elementi civili della popolazione, organizzano la “Banda Palombaro”, una delle prime in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Per la riconosciuta abilità di comando, Cutelli è assegnato al gruppo che resta in città con funzioni di “Comando Centrale”: tenere i collegamenti tra i vari nuclei, procurare armi, prendere e mantenere contatti con gli alleati utilizzando alcune radio ricetrasmittenti, aiutare gli ex prigionieri a oltrepassare il fronte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo il violento attacco tedesco subito dai partigiani a Palombaro il 5 ottobre, Cutelli riorganizza la Resistenza in città con i resti della dispersa banda e con nuovi arruolati, giovani e giovanissimi – aggiunge la nota pubblicata. Il 27 ottobre entra nel Comitato di Liberazione cittadino, come membro del Comando militare, che agisce affiancato da un Comitato politico – riporta testualmente l’articolo online. Il 3 dicembre partecipa a una riunione segreta in una casa alla periferia della città. Sono con lui altri dodici partigiani – Scopo della riunione è l’incontro con due ufficiali inglesi, per preparare azioni di resistenza contro i tedeschi, in previsione dell’arrivo, ritenuto imminente, degli alleati – Ma l’incontro è un tranello, ordito da un infiltrato tenente repubblichino e dal famigerato Pietro Caruso, futuro questore di Roma, a capo di una banda responsabile di rapine ed estorsioni a mano armata: i due ufficiali “inglesi” sono tedeschi travestiti; la casa è circondata; nella stanza della riunione irrompono SS e repubblichini armati, uccidono Trieste Del Grosso e arrestano gli altri dodici – precisa la nota online. I prigionieri sono trasportati lontano dalla città, rinchiusi nei locali di una scuola elementare aziendale del Comune di Bussi (PE), interrogati e torturati per nove giorni – precisa il comunicato. Così ricorda il maggiore Cutelli, in un suo “Quaderno di memorie”, Romeo Migliori, anche lui prigioniero: “Era un bell’uomo dritto e garbato – riporta testualmente l’articolo online. Il più disciplinato e composto in mezzo a noi – precisa il comunicato. Dopo l’ultimo interrogatorio si mise a sedere sul giaciglio e guardava fisso a un punto per terra, senza batter ciglio…sembrava di marmo – !” Aspettando la sentenza di condanna a morte, il suo pensiero è certamente rivolto alla moglie Anita e al figlio Vincenzo, che attendono con ansia il suo ritorno a casa – Nonostante le torture, i dieci partigiani non parlano – recita il testo pubblicato online. Condannati alla fucilazione, per complotto antitedesco e partigianeria, affrontano con grande coraggio l’esecuzione, avvenuta la mattina del 14 dicembre 1943 sul Colle della Parata, un’altura poco distante da Bussi – aggiunge la nota pubblicata. I gendarmi tedeschi fanno scempio dei corpi, ammucchiandoli dentro una grotta, fatta saltare con la dinamite – recita la nota online sul portale web ufficiale. A fine giugno 1944 i familiari, straziati dal dolore, operano il pietoso riconoscimento delle salme sepolte sotto le macerie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo aver partecipato a una solenne cerimonia funebre in Piazza Vittorio Emanuele II, provvedono alla loro sepoltura nel Cimitero del Comune –

