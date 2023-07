Chieti, Ferrovia: Comune più che motivato ad ottenere variazioni al progetto

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 14 luglio 2023 – Nuova seduta di Commissione sul progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, dopo l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) che nella camera di consiglio del 5 luglio scorso ha accolto l’istanza cautelare del Comune di Chieti, fissando l’udienza di merito all’8 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La riunione odierna è servita a mettere al corrente i consiglieri anche sull’informativa circa gli investimenti elencati nel Primo atto integrativo al Contratto di Programma 2022-2026 da parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112, da cui si evince la rimodulazione della quasi totalità delle risorse destinate al progetto – “Una conferma ulteriore ai nostri dubbi sulla copertura finanziaria dell’opera, una notizia messa nero su bianco in una informativa e che va considerata, perché ha e avrà una portata determinante per i tempi e l’esito del progetto – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente della Commissione consiliare, Vincenzo Ginefra – Nelle tabelle si legge chiaramente che per la Roma Pescara saranno rimodulati 568 dei 602 milioni disponibili per il raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo-Chieti-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Tali fondi, si legge, sono stati “riallocati su Progetti con fabbisogno urgente”. Quindi il nostro tratto, nonostante l’annuncio da parte di RFI e Regione Abruzzo che il progetto va avanti, ad oggi ha solo 34 milioni disponibili – precisa la nota online. Questa, al momento è la storia – si legge sul sito web ufficiale. Per tale ragione siamo determinati ad andare avanti con il ricorso, aspettando il pronunciamento di novembre, ma anche vagliando ulteriori iniziative, qualora si ritengano possibili, affinché a passare sia un progetto che non porti con sé né l’ipoteca di danneggiare proprietà e attività economiche, né il dubbio su tempi e risorse su cui ad oggi non abbiamo alcuna certezza – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un’opera importantissima, non possono esserci ombre così scure sul suo futuro, né su quello di intere comunità di cui investe i territori”.

