Chieti, Genitori si nasce, al via un ciclo di incontro a cura dell’Unicef

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 30 dicembre 2023 –Si chiama Genitori non si nasce… si diventa il ciclo di incontri sulla genitorialità a cura di Unicef Chieti e con il patrocinio del Comune di Chieti, che dal 10 gennaio si terrà al Museo d’arte Costantino Barbella – si apprende dal portale web ufficiale. Iscrizioni aperte via e-mail all’indirizzo comitato – aggiunge testualmente l’articolo online. chieti@unicef.it per essere iscritti bisogna indicare nome, cognome e numero di telefono – Ci si potrà iscrivere ad uno o più incontri – Ogni incontro potrà ospitare un massimo di 50 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di seguito il programma: 10 Gennaio 18:00-20:00 Periodo del preconcepimento e concepimento – Docente: Prof. Marco Liberati – precisa il comunicato. 12 Gennaio 18:00-20:00. Docente: Dott. Francesco Guarino “Il desiderio, tra paura e coraggio – riporta testualmente l’articolo online. Adulti coraggiosi in un sentiero coperto da bucce di banana” 17 Gennaio 18:00-20:00. Docente: Prof. Francesco Chiarelli: “Relazione bambino-genitore dai primi giorni di vita all’adolescenza 24 Gennaio 18:00-20:00. Docente: Prof. Domenico Tripodi: “Importanza della salute orale e trasversale di altri organi ed apparati” 06 Febbraio 18:00-20:00. Docente: Dott. Riccardo Alessandrelli: “Segni e sintomi precoci dell’autismo” 13 Febbraio 18:00-20:00. Docente: Dott. Riccardo Alessandrelli: “Dinamiche comportamentali di gruppo e bullismo – recita il testo pubblicato online. Maschi e femmine, come collocare il proprio sesso? Scelte nell’epoca della fluidità”. 21 Febbraio 18:00-20:00. Docente: Prof. Francesco Chiarelli – “Disturbi alimentari: come affrontarli – Tecnologie digitali e social network: dipendenza ed alterazioni organiche” 23 Febbraio 18:00-20:00. Docente: Dott. Francesco Valente – “Sostanze stupefacenti: conoscerle per evitarle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Danni a breve e lungo termine”.

