Chieti, Giornata della salute, prima dell’estate un evento di informazione e prevenzione

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 6 aprile 2023 – Il 7 aprile si celebra la giornata mondiale della Salute insieme al 75° anniversario dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’assessorato alla Sanità di Chieti e la Presidenza della Commissione Sanità del Comune attenti e interessati ad assicurare la salute ed il benessere dei cittadini di tutte le età attraverso la diffusione di norme preventive e di diagnosi precoce per le malattie croniche non trasmissibili, stanno lavorando alla “Giornata della Salute”, un evento che si svolgerà prima dell’estate – “Per noi è importante lavorare sulla consapevolezza del cittadino in merito al tema della salute, la giornata nasce da questo e prevede attività sul territorio aperte alla comunità al fine di divulgare temi importanti da differenti e plurali punti di vista – così il sindaco Diego Ferrara, l’assessore alla Sanità Fabio Stella e la presidente della Commissione Sanità Gabriella Ianiro – La Salute fisica e mentale così come il benessere sono tra i principali obiettivi per tutti – precisa il comunicato. Ciascuno di noi è divenuto ancor più consapevole della preziosità di tali “beni primari”, soprattutto nell’attuale delicata condizione di ripartenza post pandemia che ha comportato effetti devastanti: i dati scientifici riportano un preoccupante aumento dei disturbi del comportamento alimentare, di stati di ansia e depressione legati a tante condizioni ed anche ad un impoverimento nelle relazioni sociali, aumento di soggetti in sovrappeso o affetti da obesità. Tali condizioni sono legate oltre che a un’alimentazione non corretta, anche alla sedentarietà e all’utilizzo eccessivo e improprio di smartphone e social media – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa a cui stiamo lavorando sarà un evento di ascolto e informazione, all’insegna della promozione di stili di vita salutari e della prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e ai possibili segni premonitori di disagio, abbiamo contattato altri enti e istituzioni per realizzare con partner qualificati questa iniziativa, a partire dai docenti dell’Università d’Annunzio che metterà a disposizione esperti disponibili per screening e consigli, lasciando tuttavia ampio spazio alle richieste degli utenti per la parte scientifica – si legge sul sito web ufficiale. Per l’organizzazione logistica avremo il supporto di associazioni della Protezione civile che hanno lanciato questa idea – Agiremo in linea con il principio che quello alla salute è un diritto umano fondamentale e l’Oms rilancia i suoi obiettivi partendo da un assunto principale: tutti devono avere accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno senza difficoltà finanziarie”.

