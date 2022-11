Chieti, Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, evento sotto i portici con i ragazzi del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi

- Advertisement -

Chieti, 19 novembre 2022 – Celebrazione speciale per la giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza quella che si terrà domani, domenica 20 novembre, sotto i portici antistanti il Comune e la Provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Non solo disegni, commenti e reading dedicati agli articoli della Convenzione dei diritti dell’Infanzia, ma anche l’ufficializzazione di uno spazio di confronto con il Garante istituito dall’Amministrazione per fare da ponte con il mondo dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze della città. “Siamo certi che sia una migliore Amministrazione quella che ascolta e progetta con i suoi bambini e bambine – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – Sarà come al solito una festa ascoltare i ragazzi su tematiche così di rilievo quali sono i diritti – Ma sarà bello poter dire loro che l’Amministrazione li segue, li cura, oltre ad ascoltarli e lo fa affidandosi a una professionista che fa questo da sempre, la nostra Garante, l’avvocato Matilda Giammarco – recita il testo pubblicato online. In occasione di tale ricorrenza abbiamo voluto dedicare una sezione del nostro sito all’attività di questo delicato, speciale e fondamentale organismo, ufficializziamo un indirizzo mail e un numero telefonico a disposizione della città, per avere supporto a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza – si legge sul sito web ufficiale. Grazie al nostro Garante potranno essere affrontati casi particolari, ci si potrà confrontare su problemi e criticità che riguardano i ragazzi, si potranno presentare proposte e istanze per sostenerli – precisa la nota online. Una finestra, insomma, su un mondo che seguiamo e al quale vogliamo assicurare benessere e tutela – viene evidenziato sul sito web. Domani, invece, grazie all’instancabile energia della coordinatrice del CCR Carmela Caiani e alla creatività dei nostri speciali consiglieri, la Convenzione dei diritti dell’Infanzia diventerà un evento per tutti, con un’attività colorata e movimentata che speriamo possa svolgersi all’aperto e che in caso di pioggia si terrà all’interno del Comune, nell’atrio dell’Anagrafe”. L’avvocato Matilde Giammarco è reperibile attraverso la mail garante – recita la nota online sul portale web ufficiale. infanzia@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it e al numero 320/4289517. L’utenza interessata può contattarla anche attraverso lo sportello comunale dedicato e operativo ogni venerdì dalle 11 alle 13.

