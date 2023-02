Chieti, Guardie civili ambientali, online l’avviso

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 6 febbraio 2023 – Pubblicata la determina dirigenziale per l’individuazione di guardie civili ambientali, al fine di dare supporto all’Amministrazione nella cura e il decoro della città. I soggetti con i requisiti previsti dal bando, dovranno presentare la domanda entro le 12 del 28 febbraio 2023: via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it, con consegna cartacea, brevi manu o invio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di associazione di volontariato che desideri impegnarsi nel territorio comunale di Chieti nel campo della Vigilanza Ambientale”. Nel link l’avviso: https://ww2.gazzettaamministrativa – viene evidenziato sul sito web. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2023/Pratica_1675690339922/doc23_00039.pdf “Continua il nostro impegno per il decoro e il rispetto delle regole a tutela dell’ambiente, convinti che si debba tutelare la città, che è un bene comune – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica Chiara Zappalorto – Le regole li preservano entrambi e devono essere rispettate anche con l’ausilio di volontari speciali che si mettono a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. L’intenzione, costruito insieme alla consigliera Silvia Di pasquale, metterà in trasparenza tale apertura alle associazioni ed enti che hanno queste priorità nella propria linea di azione e a cui ci rivolgiamo perché rispondano numerosi, affinché questa forza sia reale e di costruttivo supporto a Formula Ambiente che opera quotidianamente su questo fronte e alla Polizia Municipale che interviene quando le regole vengono violate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nostra intenzione è dare corpo a un’intesa che prevede l’attivazione di speciali “Guardie civili ambientali” che ci consentiranno un’azione più capillare sul territorio, monitorando i luoghi dove si manifestano gli abbandoni di rifiuti, ciclicamente, intervenendo anche per comminare sanzioni di fronte a comportamenti sanzionabili – Un’attività che abbiamo già portato avanti nel centro storico e nelle zone più popolate della città, dove questa brutta abitudine si è più volte presentata, nonostante le isole ecologiche per smaltire rifiuti a tutte le ore siano in gran numero e visibili sul territorio e che andremo anche a potenziare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso questo speciale corpo per il decoro urbano riusciremo ad utilizzare le energie messe a disposizione da volontari che vogliono impegnarsi per la città e a fare anche prevenzione su un argomento che ci interessa, qual è quello del decoro”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it