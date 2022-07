Chieti, Il 30 luglio arriva Dj Ralf allo Stellario, nuovo evento del Finarelli Festival, oggi la presentazione

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 18 luglio

2022 – Nuovo evento del Finarelli Festival, sabato 30 luglio allo Stellario

della Civitella con l’esibizione di Dj Ralf e Radio Slave, una rassegna

di arte e musica contemporanea dedicata all’Architetto Claudio Finarelli a cura

di Humani in collaborazione con il

Comune di Chieti e il Teatro Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Stamane la presentazione del secondo

appuntamento del Festival con il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De

Cesare, il direttore artistico di Humani, Arturo Capone, i consiglieri comunali

Vincenzo Ginefra e Damiano Zappone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Arriva un altro

evento del Festival che anima l’intrattenimento del nostro parco archeologico

della Civitella, che il Comune ha in gestione per i grandi eventi attraverso la

Deputazione teatrale del Marrucino – così il vicesindaco e assessore agli

Eventi Paolo De Cesare – Entriamo nel vivo delle manifestazioni, grazie

anche alla settimana che sta iniziando e che culminerà con il doppio concerto

Venditti-De Gregori alla Civitella – si legge sul sito web ufficiale. Il nuovo appuntamento con la musica da

discoteca di 30 luglio, mantiene alta linea e qualità con un nome di

grandissimo livello, quello di Dj Ralf, che dopo l’apertura affidata a Dj

Harvey è un altro passo avanti per la rassegna – Come Amministrazione siamo

riusciti a riaccendere motori e fari su una struttura che era chiusa da anni – precisa il comunicato. L’abbiamo

fatta ridecollare con dj importanti della musica house, clubbing e disco e

speriamo di vedere altri dj importanti anche della musica commerciale – Dj Ralf è

di casa in città, sarà anche sul palco del Jova Beach party e siamo sicuro che

il suo nome tornerà a fare ballare tanti giovani, presenze che saranno un

valore aggiunto per la città e tutta la sua economia”.

“Siamo al secondo

evento della rassegna, la proseguiamo con Dj Ralf e Radio Slave, altro nome di

spessore del panorama internazionale della disco che ha lanciato altri talenti attraverso

la sua etichetta, conosciuta in tutto il mondo – così il direttore artistico

dell’evento, Arturo Capone – Il Festival propone tre date, le stiamo centellinando

per assicurare con parsimonia l’intrattenimento, evitando la ripetitività e

affinché possano convivere al meglio con la città. Si tratta di artisti di

valore culturalmente alto, che da 40 anni fanno musica in tutto il mondo, richiamano

avventori capaci di divertirsi senza alcuna negatività o criticità per il

circondario e fanno girare l’economia della città. Stiamo lavorando ad altri nomi

anche più grandi per dare al format altri orizzonti e un prodotto leader in

Abruzzo e in tutto il centro Italia – Dj Ralf è venuto altre volte a Chieti, è ormai

un cittadino acquisito e ogni volta che viene in Italia sceglie la nostra città

come luogo preferenziale, concedendoci date importanti – precisa il comunicato. Questa volta sarà anche

sul palco del Jova Beach Party e noi siamo davvero onorati che torni qui a

portare la sua visione della disco e ad alimentare la nostra mission, che è

diffondere la musica da ballo”

“Oggi la città

risponde a esigenze di tutti i gusti, dai grandi spettacoli di musica classica,

lirica, jazz e oggi anche la discoteca – così il consigliere Vincenzo

Ginefra – Il cartellone è importante e ci pone come riferimento per l’area

turistica vasta”. “Si tratta di un evento che continua gli appuntamenti del

Festival dedicato a Finarelli – così il consigliere Damiano Zappone – contiamo

in una bella risposta di pubblico, il biglietto è a prezzi popolari, cosa studiata

proprio per assicurare la massima partecipazione e rendere la serata appetibile,

vista pure la sua qualità”.

