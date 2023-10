Chieti, Io non rischio, domenica a Piazza Vico l’evento

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 13 ottobre 2023 – Si svolgerà domenica 15 ottobre in piazza Vico la giornata “Io non rischio 2022”, giornata di informazione di protezione civile del Dipartimento di protezione civile nazionale, a cura della Volontariato di protezione civile del NOT di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Stamane la presentazione in presenza del consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Vincenzo Ginefra, di Antonio Mancini e i volontari dell’associazione di protezione civile motore dell’evento, Nucleo Operativo teate – “La salvaguardia della comunità dalle emergenze è fondamentale per le nostre città e lo è anche alla luce dei cambiamenti climatici che si stanno manifestando con una forza sempre maggiore negli anni – così il consigliere Vincenzo Ginefra – Per questa ragione Chieti ha attivato un monitoraggio speciale del territorio, soprattutto sul fronte del dissesto idrogeologico, dando concretezza ad azioni di tutela e prevenzione che non hanno precedenti – precisa la nota online. Tutto questo perché riuscire a fare prevenzione ci fa essere una città all’avanguardia, ecco perché siamo accanto al Not che organizza questa importante giornata di informazione e prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quella di Io non rischio è una tradizione che si rinnova e che è importante perché ci connette alla popolazione che abbiamo il dovere di informare e di mettere al sicuro – La città è fortunata, perché può contare sull’enorme mole di lavoro che si fa sul territorio grazie alle associazioni che ci danno tranquillità e una grossa mano, perché oltre a intervenire nei grandi disastri sono sempre attive per sostenere la popolazione: è successo per il covid, per le vaccinazioni e succede anche per gli eventi che si svolgono in città. Un supporto determinante che sostiene le comunità”. “La campagna di Io non rischio è attiva tutto l’anno sia per le situazioni di emergenza che per gli interventi e gli eventi dedicati alla protezione civile – spiega Antonio Mancini del NOT di Chieti – Continuiamo il nostro lavoro di prevenzione e informazione a diretto contatto con le scuole e la nostra Università che sul fronte formativa è un importante punto di riferimento, avendo una Facoltà di Geologia ben frequentata – viene evidenziato sul sito web. Per il terzo anno consecutivo la Campagna si arricchisce di una diretta streaming trasmessa sui canali social della campagna e del Dipartimento che, la mattina del 15 ottobre, offrirà ai cittadini ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti utili sui temi della Campagna e sulle buone pratiche di protezione civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo giunti alla tredicesima edizione, con un riconoscimento in più, quello della “Medaglia del Presidente della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ricevuta lo scorso anno che per noi è un onore grande e anche un viatico per il futuro”. PROGRAMMA ore 09.00 Apertura con saluto del responsabile di piazza Antonio Mancini ore 10.00 Saluto della dott.ssa Postiglione, Dipartimento nazionale Protezione Civile ore 10.30 Intervista al prof. Marcello Buccolini, del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università d’Annunzio ore 12.00 Intervista in diretta live al sindaco Diego Ferrara ore 14.00 Linea del tempo ore 14.30 Buone pratiche di protezione civile – Cartellonistica di emergenza ore 15.00 Diretta live on. Daniela Torto e commissario Giovanni Legnini ore 16.0 Incontro con il delegato alla Protezione civile Vincenzo Ginefra ore 16.30 Incontro con il sindaco Diego Ferrara ore 17.00 Collage foto ore 17.30 Immagini e storia del Palazzo de Mayo Chieti ore 18.00 Diretta live: incontro con i cittadini e chiusura

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it