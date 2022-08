Chieti, L’Ambiente diventa passa dal III al VI Settore e diventa Servizio di “Transizione ecologica”.

- Advertisement -

Chieti, 30 agosto 2022 – Sì della Giunta alla costituzione del Servizio Transizione ecologica – si legge sul sito web ufficiale. Con il provvedimento approvato oggi si completa un processo iniziato con la trasformazione della delega all’Ambiente con quella all’Ambiente e alla transizione ecologica, che porta a una ridefinizione della macrostruttura, nel senso che il Servizio finora denominato “Ambiente” viene spostato dal III Settore “Sviluppo del Territorio” e diventa parte integrante e terzo Servizio nel VI Settore, quello dell’Innovazione “Sociale e Smart City e Transizione ecologica”, denominazione assunta da oggi – precisa la nota online. “Una scelta che arriva da un importante lavoro compiuto in questi mesi sia sul fronte del PNRR, che ci ha portato a reperire risorse per ben 51. 752.577,33 euro – così il sindaco Diego Ferrara – un lavoro trasversale a tutti i nostri assessorati, a partire dall’assessorato alle Politiche Europee, che fa da coordinamento, con e la struttura tecnica che si occupa di PNRR e gli altri settori che hanno presentato i progetti finanziati – precisa il comunicato. Un incoraggiamento va agli assessori testimoni del lavoro e dell’attuazione del programma di mandato amministrativo in tal senso, nonché agli uffici comunali, che, sebbene sottodimensionati e oberati, riescono a centrare questi risultati e ora potranno farlo con un organigramma più logico e snello – C’è molto da lavorare ancora, intanto cominceranno a divenire concreti e tangibili i risultati dell’impegno messo in campo fino ad oggi che è trasversale e, soprattutto, trasparente e rispettoso di tutte le normative”. “Il nuovo impianto organizzativo, come già stabilito nella precedente deliberazione di G.C. n. 58 del 13 gennaio 2021 non muta l’articolazione in 6 Settori – illustrano gli assessori al Personale e all’Ambiente e Transizione ecologica Enrico Raimondi e Chiara Zappalorto – Il VI Settore Innovazione Sociale e Smart City a seguito della presente modifica risulta strutturato in un primo servizio Innovazione digitale – CED, nel secondo Servizio, Politiche e Progettazioni Europee e nel terzo, quello della Transizione ecologica, grazie all’atto approvato oggi – precisa il comunicato. In questo modo si realizza appieno la sinergia con l’assessorato all’Innovazione digitale guidato da Mara Maretti e con cui tutti i Settori dialogano, si pone un altro importante mattone della pianificazione strategica del Comune che va verso gli obiettivi europei 2030 e 2050 e si aggancia a un piano ambientale preso come impegno durante la campagna elettorale che ci ha portato al governo della città. È una scelta concreta, perché la sostenibilità e la preservazione dell’ambiente sono obiettivi centrali della nostra legislatura e, come dimostrano i progetti finanziati fino ad oggi dal PNRR, ci impegneranno nei prossimi anni attraverso una serie di interventi che non si limitano alla cura del verde, ma promuovono anche la sostenibilità a vari livelli, la rigenerazione urbana e nuovi modelli di sviluppo che ci metteranno al pari delle realtà europee più evolute – si apprende dalla nota stampa. Intanto continua il monitoraggio ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre, con l’approvazione del bilancio, saranno pronti a decollare quelli che ci sono stati già riconosciuti”.

