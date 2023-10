Chieti, L’assessore Stella su derattizzazioni: “Sono già periodiche, abbiamo chiesto a Formula di farne di suppletive”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 25 ottobre 2023 – “La derattizzazione della città è ciclica e viene effettuata mensilmente, viste le segnalazioni arrivate da parte dei cittadini, abbiamo chiesto a Formula di provvedere a potenziarle a Madonna degli Angeli”, così l’assessore alla Sanità Fabio Stella – si legge sul sito web ufficiale. “Va detto che un’attività ulteriore di derattizzazione va richiesta al gestore del servizio e si può fare anche privatamente – spiega l’assessore Stella – . Noi comunque l’abbiamo chiesta, in modo da avere riscontri immediati e che il disagio avvertito rientri e non rappresentare un problema anche sanitario – Il Comune dispone derattizzazioni anche su segnalazione dei cittadini – Spesso leggiamo sui social delle lamentele dei cittadini che lo fanno solo lì, ma non sollevano il problema a livello formale con gli uffici – precisa la nota online. Per questo invito i cittadini a segnalare in via ufficiale alla pec del comune di Chieti, al fine di avere una risposta più veloce dall’Amministrazione”.

