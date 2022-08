Chieti, Maltempo, piccoli interventi in città a causa del vento della notte scorsa.

- Advertisement -

Chieti,

19 agosto 2022 – Disagi e danni contenuti a Chieti a causa delle raffiche di

vento della notte scorsa – viene evidenziato sul sito web. Stamane operativi oltre a Vigili del Fuoco e Polizia

Municipale, anche gli operatori di Formula Ambiente e quelli del Verde pubblico

e Lavori Pubblici per interventi ai ripristini delle situazioni più critiche – si apprende dalla nota stampa.

“Le

raffiche di vento della notte scorsa hanno generato criticità contenute che

stamane sono state tutte affrontate e messe in sicurezza grazie alla sinergia

fra Vigili del Fuoco, Municipale, Formula e uffici tecnici comunali che hanno

sia raccolto le istanze dal territorio, sia monitorato la situazione – così gli

assessori ad Ambiente e Lavori Pubblici Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli – Non

abbiamo particolari problemi, l’albero caduto su strada Mucci è stato rimosso e

non ci sono stati danni, al momento si sta procedendo anche a liberare viale

Unità d’Italia dai rami spezzati dal vento dopo la messa in sicurezza effettuata

dai Vigili del Fuoco – riporta testualmente l’articolo online. A portare avanti i lavori di ripristino e pulizia è Formula,

ma dalle forze sul territorio non ci arrivano ulteriori problemi – precisa la nota online. Questo grazie

anche all’attenzione riservata in questi mesi alla manutenzione delle

alberature che ci ha consentito di rimuovere le più instabili, o pericolose e a

rischio crollo e a mettere in sicurezza quelle più esposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un

approccio che porteremo avanti, perché il verde è un patrimonio della città, ma

va curato, oltre che tutelato, per evitare che diventi un problema per la

pubblica incolumità”.

