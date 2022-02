CHIETI: MALTRATTA I GENITORI E LI COSTRINGE A DARGLI DENARO PER ACQUISTARE DROGA, ARRESTATO

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Chieti, 17 feb. I carabinieri, dopo la segnalazione di due coniugi, hanno arrestato a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti il figlio per maltrattamenti – L’uomo attuava violenze in casa anche contro gli arredi per costringere i due genitori a dargli denaro per acquistare la droga – Dopo l’ennesima violenza la coppia ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri – aggiunge la nota pubblicata. Gli immediati accertamenti dei militari hanno permesso di raccogliere prove sufficienti al Tribunale di Chieti per disporre un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

