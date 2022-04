Chieti, Mangrovia Blockchain Solutions al fianco del Comune di Chieti nel processo di digitalizzazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti-Milano, 20 aprile 2022 – Al

via diverse innovative attività di sperimentazione mai intraprese in un Ente

Locale: con il supporto della software house Mangrovia Blockchain Solutions

(MBS) e del partner A Software Factor

(ASF), il processo di digitalizzazione avviato dall’Amministrazione Ferrara al

Comune di Chieti procede a ritmo serrato – Stamane la presentazione con il sindaco Diego

Ferrara e l’assessore all’Innovazione digitale Mara Maretti, la

responsabile del Servizio Innovazione digitale Patrizia Di Monte, il referente

di Mangrovia, Christoph Scholz e Domenico

Pedicini di A Software Factory.

Il progetto consiste

nell’integrazione di un registro distribuito nella gestione di alcune pratiche

tipiche di determinati processi amministrativi – aggiunge la nota pubblicata. La scelta è ricaduta proprio su

questa tecnologia perché essa permette di garantire un livello di trasparenza

amministrativa ineguagliabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La blockchain, infatti, permette la garanzia del

dato, della proprietà del dato e della sua cronologia, rendendo impossibili

alterazioni o manipolazioni – Implementando degli smart contracts in blockchain,

siamo inoltre in grado di fornire processi di automazione sicuri, trasparenti

ed efficienti, in linea anche con gli obiettivi delineati dal PNRR. Tra questi

ultimi anche il principio del “once only” e la totale trasparenza:

l’architettura creata mette a disposizione dell’amministrazione le informazioni

dei cittadini “una volta per tutte” in modo immediato, semplice, efficace e

soprattutto trasparente – Non meno importante è infine la totale compliance con

le normative privacy, requisito divenuto oggi fondamentale per qualsiasi ente

privato o pubblico – recita il testo pubblicato online. Il primo step

sperimentale del processo ha previsto la registrazione in blockchain delle

seguenti pratiche: assegno di maternità, domanda di accesso al servizio di

assistenza domiciliare anziani, domanda di accesso al servizio di trasporto

disabili, richiesta di compartecipazione alla spesa per le prestazioni socio

sanitarie in regime di residenzialità, domanda di ammissione al servizio di

assistenza educativa domiciliare a favore di disabili sensoriali ai sensi della

L. R. 32/97, domanda di accesso al servizio di assistenza domiciliare disabili.

I processi oggetto della sperimentazione sono stati scelti in modo pragmatico,

selezionando le criticità che potevano essere risolte dalla blockchain in modo

immediato e le pratiche con elevato valore sociale, nelle quali la trasparenza

e la sicurezza avrebbero rappresentato un alto valore aggiunto per i cittadini.

A valle di questo riuscito esperimento, si prevede l’estensione dell’uso della

blockchain anche ai processi del ciclo passivo e delle procedure d’appalto – recita il testo pubblicato online. Il

valore aggiunto nella realizzazione di questo sistema è evidente: la blockchain

garantisce un livello di trasparenza e tracciabilità del dato che è

fondamentale nei processi di approvvigionamento pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti, è il PNRR

stesso a proporre la tecnologia blockchain per le attività di verifica e audit

dei processi di e-Procurement (“Status Chain”).

“Si

tratta di un cammino necessario, perché vogliamo dare servizi all’altezza di

un’Amministrazione comunale moderna, efficiente e veloce, più smart di quanto

sia stata fino a oggi e contiamo di raccogliere i primi frutti di questo lavoro

già entro la fine dell’anno – così il sindaco Diego Ferrara e

l’assessore alla Transizione digitale, Mara Maretti, assessore alla

Transizione Digitale – Grazie, infatti, all’attuale iniziativa intrapresa, il

Comune di Chieti è riuscito a “scalare” già circa 15 posizioni in termini di

innovatività e adeguamento al digitale rispetto alla classifica degli Enti più

virtuosi – In un anno e mezzo abbiamo cominciato a rivoluzionare l’Ente con l’aiuto

dei servizi informativi, stiamo rivedendo i gestionali e cercando di far

lavorare insieme tutti i sistemi, in modo che i flussi del Comune siano facilmente

gestibili da parte dell’Ente”.

“L’Ente

ha intrapreso un grande salto di qualità stabilendo una delega e creando un

settore e dei servizi che prima l’Ente non aveva, che stiamo popolando usando

anche i giovani del reddito di cittadinanza che ci stanno supportando nella

rimodulazione del sito internet perché sia più fruibile – così Patrizia Di Monte,

responsabile del Servizio Innovazione digitale – Una rivoluzione che ci consente anche di

operare dei risparmi, stiamo razionalizzando anche le spese sulla connessione,

riducendo i costi inutili – precisa la nota online. Adesso partiremo con il piano triennale e gli

adeguamenti richiesti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, una

messa a norma che ci salva da sanzioni, ma che è portatrice di nuovi servizi, a

partire dall’anagrafe, che consente ora di scaricare i certificati di residenza

da casa, perché con l’adesione all’anagrafe nazionale abbiamo fatto fare un

passo avanti al Comune in tal senso – recita il testo pubblicato online. Un lavoro silenziosi ma che verrà

conosciuto meglio, perché i servizi arriveranno ai cittadini”.

“Lavoriamo

con il Comune da dicembre 2020, la prima sfida è stata dematerializzare i buoni

spesa, abbiamo introdotto una soluzione attraverso lo smartphone che consente

oggi l’arrivo del buono spesa direttamente in tempi di lavorazione e

definizione della pratica minimi e trasparenti – dice Domenico Pedicini di A Software

Factory – Oggi abbiamo obiettivi più ambiziosi, la dematerializzazione di tutti

i rapporti e i servizi col cittadino, perché si possa arrivare a fare una

richiesta all’Ente e sollevare un’istanza in qualsiasi momento e da qualsiasi

luogo – Con l’identità digitale viene certificato l’accesso nel sistema, per

dare più forza e trasparenza ad ogni step abbiamo pensato di sperimentare per la

prima volta per una pubblica amministrazione un sistema che certifica ogni

passaggio e consente di accorciare i tempi di attesa del cittadino, isolando

subito le criticità che bloccano le procedure pubbliche con l’intento di

risolverle”.

“Mangrovia

ha accettato con gioia di servire le esigenze del Comune di Chieti assieme a

ASF nell’ottica di generare efficienza e valore aggiunto nell’ambito dei

processi della Pubblica Amministrazione, garantendo nel contempo trasparenza e

migliorando i servizi al cittadino”, così l’Amministratore Delegato di

Mangrovia Blockchain Solutions, Angelomario Moratti.

“Grazie

a questa sperimentazione potremo verificare nella pubblica amministrazione l’efficacia

del metodo avviato soprattutto sul settore bancario – chiarisce Christoph

Scholz di Mangrovia – La blockchain è una garanzia, perché dice che l’Ente segue

tutti i processi ed è in grado di certificare tutti i passaggi – precisa la nota online. Siamo partiti

da istanze del sociale, come assegni di maternità e buoni , istanze per cui è

indispensabile la trasparenza, siamo certi che Chieti risponderà bene a questo

processo e apprezziamo la disponibilità dell’Ente a questo nuovo percorso,

perché è un buon segnale di cambiamento in meglio nei rapporti fra Istituzioni

e comunità”.

Mangrovia

Blockchain Solutions, software house specializzata in tecnologia blockchain,

offre servizi di consulenza, sviluppo e supporto – aggiunge testualmente l’articolo online. I servizi includono il data

management, lo sviluppo di smart contract ed il machine learning. La capacità

che ci contraddistingue è quella di integrare la blockchain con sistemi IT o

legacy, basando le nostre soluzioni sulle esigenze dei clienti e sviluppando

componenti software modulari in linea con le applicazioni già esistenti – Oltre

ad essere tra le 8 aziende esperte in ambito blockchain selezionate a livello

mondiale da Gartner, siamo anche membri di INATBA (International Association

for Trusted Blockchain Applications) ed ETSI (European Telecommunications

Standards Institute).

A

Software Factory è una dinamica digital company

guidata dal CEO Domenico Pedicini operante nel settore PA digital Consulting

con trentennale esperienza nello sviluppo di soluzioni digitali innovative e

servizi consulenziali specialistici per la PA locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal 2015 l’azienda ha

trasformato il paradigma di approccio alla digitalizzazione dei servizi

applicativi rivolti all’interazione Cittadino – Ente locale, anticipando di

fatto le linee guida AGID e gli obiettivi programmatici di PA DIGITALE 2026,

l’ambizioso piano di digitalizzazione della PA nell’ambito del PNRR. A Software

Factory ha intrapreso da tre anni un importante processo di espansione che ha

visto il raggiungimento di meritevoli obiettivi, tra cui il consolidamento di

una stretta partnership con i principali player nazionali nel settore della

Digital PA, curando le attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative – si apprende dalla nota stampa.

In particolare, nel 2015 il laboratorio della Società ha sviluppato per

Dedagroup SpA il primo gestionale nativo Cloud qualificato SaaS sul marketplace

di AGID e nel 2020 è stato presentato e adottato dal Comune di Bologna il primo

Sportello Digitale per il Cittadino rivolto ai servizi sociali – Bologna

Welfare con caratteristiche bidirezionali nativo cloud in grado di erogare i

servizi con il concetto del “mobile first” attraverso app mobile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Info

su Mangrovia: Giacomo Beretta – Mangrovia Blockchain Solutions: 348 2832373 (giacomo@mangrovia – si legge sul sito web ufficiale. solutions)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti.