Chieti, Meno vincoli allo sviluppo, sì del Consiglio alle modifiche al regolamento sulle convenzioni con diritto di proprietà

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

26 maggio 2022 – Approvate all’unanimità le modifiche al regolamento contenente

i criteri per l’eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni stipulate

ex art. 35 della legge 865/71.

“Semplifichiamo

così una materia tecnica che ha creato negli anni molti ostacoli alla

rigenerazione di alcune aree de al città

– illustrano il sindaco Diego Ferrara, con il presidente

del Consiglio comunale Luigi Febo e il presidente

della Commissione Governo del Territorio, Pietro Iacobitti – Negli anni ’70 e

successivi, il Comune di Chieti ha attivato numerosi comprensori P.E.E.P.

(Piani per l’edilizia economica e popolare), le cui aree sono state affidate in

concessione a cooperative edilizie e all’ATER (ex IACP) sia in regime di

superficie che regime di proprietà. La normativa originaria (legge 865/1971) è

stata oggetto di numerose modifiche e, in particolare, con la legge 448/1998,

ha previsto diverse agevolazioni ai proprietari degli alloggi e/o agli

assegnatari degli alloggi ATER, fra cui la cessione in diritto di proprietà dei

suoli concessi in diritto di superficie; la sostituzione delle convenzioni in

essere; il riscatto degli alloggi concessi in diritto di proprietà alla

scadenza dei vincoli ventennali – aggiunge la nota pubblicata. In attuazione della speciale normativa, il Comune

ha adottato un apposito regolamento, approvato in Consiglio nel 2010, con la

delibera n. 885 e modificato nel 2012 e 2016, determinando il corrispettivo per

l’abolizione dei vincoli.

Nel

2021 il decreto legge n.77, convertito nella legge 108ha modificato le modalità

di calcolo del corrispettivo di affrancazione e i limiti massimi applicabili,

determinando, così, la necessità di modifica anche del vigente regolamento e,

in particolare, dell’art. 3 che nella parte relativa alla formula da applicare

per il calcolo dà il via a un abbattimento del valore venale dell’immobile (che

è la base di calcolo per determinare il corrispettivo) del 30% circa,

traducendo così un importante risparmio per gli interessati.

Il

calcolo è influenzato da diversi fattori e parametri, per cui non si può al

momento dare indicazioni più precise, mancando peraltro precedenti utili di

valuta zione puntuale, ma il nostro lavoro in questa fase è quello di recepire

tutti gli strumenti che consentono benefici per la comunità o fasce di essa e

questo rientra perfettamente fra le possibilità offerte dalla legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La

modifica è stata recepita e votata dal Consiglio comunale e i nuovi parametri

son o diventati subito vigenti, scontando le spettanze almeno del 30 per cento

e consentendo, così, benefici di scala che consentiranno non solo una migliore

gestione degli immobili, ma anche di pensare al decoro e al rilancio delle

strutture, cosa a cui mirano le convenzioni che stanno alla base di questa categoria di azioni”.

