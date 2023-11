Chieti, Mercato del venerdì alla Villa comunale dal 1° dicembre.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 22 novembre 2023 – A partire dal 1° dicembre 2023 il mercato del venerdì si svolgerà alla Villa Comunale, articolato su Piazza Mazzini e via Guido Costanzi (area antistante ingresso ex ospedale militare). Questo stabilisce l’ordinanza pubblicata oggi che attiva la sperimentazione della nuova ubicazione e fissa a martedì 28 novembre alle ore 9.30 l’assegnazione dei nuovi posteggi a cui si provvederà nei locali dell’Ufficio commercio di viale Amendola, sulla base della graduatoria e con riferimento all’ordine di anzianità degli operatori elencati – L’ordinanza nel link: clicca per leggerla “Si tratta di una soluzione costruita insieme agli operatori, emersa da un confronto serrato e condiviso tenutosi in sede di Commissione Commercio che ha interessato tutti i soggetti di competenza – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Sono davvero lieto che si sia arrivati a una soluzione che accontenta tutti e che consentirà, con tutte le prescrizioni necessarie condivise con la Polizia Municipale (dal peso dei mezzi al divieto di alterare con segnaletica orizzontale lo stato dei luoghi, alla tutela degli alberi e degli arredi), un’ubicazione funzionale sia agli operatori, sia al pubblico storico che accompagna questo appuntamento – recita il testo pubblicato online. La metteremo in pratica con la massima attenzione, perché è situata all’interno della nostra Villa comunale, che è uno dei luoghi di maggiore fruizione e pregio della città e che necessita di particolare cura e attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo certi che gli operatori sapranno esserne anche tutori, rispettando le prescrizioni relative allo stato e alla qualità del luogo – riporta testualmente l’articolo online. Ringraziamo tutti coloro che hanno agevolato questa soluzione lavorandoci positivamente, dalla Commissione presieduta dalla consigliera Barbara Di Roberto, motore del risultato, gli uffici Commercio e Verde, alla Polizia Municipale, alla Commissione e, in particolar modo alle associazioni di categoria e agli operatori, certi che il dialogo di cui ci siamo fatti promotori dal primo giorno di governo della città sia la modalità migliore per ottenere benefici diffusi”. “Il mercato alla Villa è una novità, ma anche un grande atto di fiducia – aggiunge l’assessore Chiara Zappalorto – . Ai mercatali la possibilità di effettuare le vendite in un luogo sicuramente più comodo e accogliente, ma anche più delicato degli altri scenari cittadini fino ad oggi interessati dalle vendite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo certi, per averlo condiviso sia con operatori e Consiglio, sia con la nostra struttura che ha lavorato positivamente alla soluzione, che tutte le cure necessarie affinché la convivenza con il nostro parco più importante possa iniziare bene e continuare senza criticità, che le prescrizioni date saranno rispettate e che questa nuova ubicazione sia anche in grado di rilanciare questo appuntamento che appartiene all’identità commerciale cittadina”. “Come Presidente di VIII Commissione credo di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro sulla nuova dislocazione del Mercato cittadino – conclude Barbara Di Roberto, presidente della Commissione Commercio – . Abbiamo affrontato insieme, come commissari rappresentativi di tutti i gruppi politici di consiglio, ogni aspetto su questo tema con la partecipazione attiva degli operatori mercatali, delle associazioni di categoria dei dirigenti comunali, della Panoramica e anche dei commercianti che hanno risposto al nostro invito – riporta testualmente l’articolo online. La sintesi si è trovata – si apprende dal portale web ufficiale. Adesso c’è solo da chiedere a tutti gli attori coinvolti il rispetto delle prescrizioni condivise e date dal Comune, giacché il decoro della Villa va salvaguardato – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno e anche a loro chiediamo la massima collaborazione nella fruizione dei consumi presso il mercato alla Villa Comunale”.

