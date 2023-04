Chieti, Nonni digitali, cominciato il nuovo ciclo di incontri

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 12 aprile 2023 – Partito ieri alla Biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo, il terzo ciclo di lezioni di alfabetizzazione digitale dedicato ai cittadini “Over 60”. Il percorso denominato NONNI TECNOLOGICI sta riscuotendo un grande successo in termini di presenze e, grazie all’ iniziativa del Comune di Chieti, sono state iscritte (finora) circa 200 persone – Il Sindaco è intervenuto per un saluto agli “alunni” mettendo in risalto la partecipazione entusiasta dei cittadini, in ogni edizione fin qui proposta ed assicurando l’impegno dell’ Amministrazione per un ciclo di lezioni ulteriore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Assessore Maretti ha sottolineato l’importanza di colmare il divario di conoscenza digitale tra le varie generazioni – precisa il comunicato. Il docente Mario Bisceglie ha evidenziato l’ impegno del Comune di Chieti, che unitamente a pochi altri comuni d’ Abruzzo, rappresenta un Polo di Avanzata Conoscenza Digitale; casi unici in tutta Italia – Ci sono ancora pochissimi posti per il corso che sta iniziando a Chieti, presso il Liceo Gonzaga: Ogni Giovedì dal 13 Aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per le ultime iscrizioni chiamare l’ Associazione Mondo Digitale al 3382242774.

