Chieti, Online il modulo per iscriversi all’Albo delle associazioni.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 23 giugno 2022 – È online modello

e avviso per l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni ed Enti del

Terzo Settore (ETS) e delle loro forme associative

interessate, terzo settore e altre forme associative, dovranno far pervenire

la propria richiesta di inscrizione, utilizzando esclusivamente il modello di

domanda allegato al bando, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2022:

con posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it

(riceve anche da indirizzi mail di posta elettronica ordinaria); con raccomandata

A.R. indirizzata a: Comune di Chieti – Ufficio di Presidenza del Consiglio

Comunale – Corso Marrucino 81 66100 – Chieti (farà fede la data del timbro

postale); con consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Chieti, ubicato

in Corso Marrucino 81 (ex banca d’Italia). Nell ‘oggetto della mail, o sulla

busta spedita mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano, dovrà essere

riportata la seguente dicitura: Richiesta di iscrizione all’Albo degli Enti del

Terzo Settore (ETS) e delle loro forme associative

Nel link l’avviso

Nel link l'avviso e il modulo: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2022/Pratica_1655973651789/avv._pubbl._i_sett..pdf

Per informazioni è possibile

contattare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale a1 seguenti recapiti:

0871/341254, mail: ufficio.presidenza@comune.chieti.it

“Comincia così una riorganizzazione e

aggiornamento dell’albo che era cosa necessaria per tante e importanti ragioni –

così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori alla Cultura e alle

Politiche Sociali Paolo De Cesare e Mara Maretti – La prima per

mettere il più possibile in regola e in trasparenza le tante realtà che operano

sul nostro territorio, in questo modo dando loro la possibilità di essere

titolari di diritti e servizi che senza l’iscrizione all’albo non è possibile

per legge

primo momento investito sulla sinergia con il mondo associativo sia culturale,

sia con le tante realtà che ogni giorno operano in dimensioni in cui la pubblica

amministrazione arriva a fatica o non riesce ad arrivare per procedere in

sinergia e produrre ancora più servizi e attività a vantaggio della comunità, dando

maggiori certezze e un’identità meglio definita anche al grande patrimonio di

onlus, associazioni e volontari che molto spesso supportano l’Amministrazione

nella sua azione, specie nel terzo settore”.

“Altra cosa importante che scaturisce

dall’iscrizione è la possibilità di poter chiedere in uso dei locali pubblici –

riferiscono il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, che attraverso

l’Ufficio di presidenza segue l’albo e le iscrizioni e la vicepresidente Silvia

Di Pasquale, consigliera delegata al patrimonio – Una volta chiuso questo

avviso e completato l’albo, si procederà con il bando per la richiesta dei

locali, annunciato nei mesi scorsi ma che non aveva ragion d’essere senza prima

l’iscrizione all’albo, dunque presto sarà possibile fare le domande anche per

ottenere degli spazi come sede delle proprie attività, non appena pubblicheremo

anche quell’avviso – Era un’operazione indispensabile per continuare l’opera di

riorganizzazione non solo della macchina amministrativa, ma anche dei suoi

bracci operativi, seppure esterni e provenienti dalla società civile”

