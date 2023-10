Chieti, Online l’avviso relativo al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a valere sui fondi 2023

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

È stato pubblicato l’avviso relativo al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a valere sui fondi 2023. Il provvedimento si riferisce a contratti di locazione registrati e a canoni relativi allo scorso anno ll’anno 2022. Possono partecipare al bando i nuclei familiari (intendendosi per nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica come previsto nel DPCM n.159/2013) che, alla data di scadenza sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’unione europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs. 06/02/2007, n.30) o cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido; 2. residenza anagrafica nel Comune di Chieti in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale; 3. titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato esclusivamente ad uso abitativo, riferito ad alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Chieti, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro l’anno 2022. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2023. Le istanze, debitamente compilate, firmate e corredate di tutta la documentazione richiesta dovranno essere presentate preferibilmente: attraverso i patronati e i CAF convenzionati; a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it. I casi residuali possono essere presentati anche a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti sito in Corso Marrucino, 81. La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità, valido, del sottoscrittore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione – Nel link info, documentazione e bando: https://www.comune – chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/fondo-nazionale-per-l-accesso-alle-abitazioni-in-locazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. -fondo-2023.html

