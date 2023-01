Chieti, Palatricalle gratuito alla federazione Taekwondo per l’interregionale di questo fine settimana

- Advertisement -

Chieti, 12 gennaio 2023 – Sì della Giunta alla concessione del Pala Tricalle gratuito al Comitato regionale di Taekwondo per lo svolgimento della Gara interregionale prevista dal 14 al 15 gennaio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di una disciplina importante a cui abbiamo voluto dare spazio e voce, perché trovi a Chieti il luogo per una competizione che riguarda anche altre regioni – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Questo è un modo per sostenere la disciplina e i suoi motori regionali, regalando alla città un altro spettacolo di sport per il fine settimana – Abbiamo concepito la scelta come una sorta di investimento, perché lo sport alimenta l’indotto attraverso presenze, arrivi e ritorni – precisa la nota online. Su questo traffico stiamo puntando tantissimo, aprendo le porte della città”.

