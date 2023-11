Chieti, Pergamena di ringraziamento agli operai comunali. Il sindaco: “Un grazie sentito per il lavoro che fanno”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 28 novembre 2023 – Un simbolico e sincero grazie quello che nel pomeriggio di oggi il sindaco Diego Ferrara ha voluto tributare a nome della città e dell’Amministrazione agli operai del Comune di Chieti – Dopo averli radunati in Comune ha consegnato una pergamena agli operatori che quotidianamente operano nelle strade, per il settore tecnico e a diretto contatto con la struttura dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti oltre al sindaco l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli, la consigliera Alberta Giannini, la responsabile del servizio Lavori pubblici Ivonne Elia in rappresentanza di tutto il settore tenico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di: Massimiliano Calibeo, Maurizio Catena, Antonio Di Gregorio, Enzo Di Nardo, Camillo Diodato, Nicolino Di Ruscio, Daniele Mazzolani, Aurelio Monte, Mario Orsini, Bruno Peca, Gabriele Ricci, Gabriele Romano, Ferdinando Rullo, Luigi Maggio, Romano Iarussi – precisa il comunicato. “Come segno di stima e gratitudine per il lavoro quotidiano al servizio dell’Ente e della comunità cittadina – così il primo cittadino – pur in un momento difficile e di grande impegno per via delle tante attività e cantieri in corso – È grazie al Vostra dedizione e alla cura che accompagna ogni singolo intervento che la Città riesce ad avere risposte – si apprende dalla nota stampa. Grandi o piccole che esse siano, accorciano le distanze fra amministratori e amministrati, rappresentano il dovere che le istituzioni hanno di essere fautrici del bene comune e ci consentono, tramite Voi, di essere nel cuore dei problemi più sentiti e, quando possibile, di risolverli”.

