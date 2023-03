Chieti, Preatiche edilizie, attivazione pagamenti tramite PagoPA

- Advertisement -

Chieti

A partire dal 01/04/2023 i pagamenti dei i diritti di segreteria e degli oneri per lòe pratiche edilizie avverranno esclusivamente tramite il servizio PagoPA.PagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione – PagoPA è una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata – si legge sul sito web ufficiale. Ogni pagamento è identificato da uno I.U.V. (Identificativo Unico Versamento) che definisce univocamente la singola prestazione di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come, ad esempio:Nelle agenzie della propria bancaUtilizzando l’home banking del proprio PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA)Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati)Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 Per approfondimenti e info sul tema, consulta il SITO AGID

