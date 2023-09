Chieti, Presentata la nuova stagione ella pallamano azzurra

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti e l'Abruzzo si confermano cuore pulsante della pallamano italiana. Si è svolta questa mattina (venerdì) nell'Auditorium Cianfarani, all'interno del Parco archeologico "La Civitella", la conferenza stampa che ha presentato la stagione 2023/24 del Campus Italia e delle Nazionali azzurre nel comune teatino. Un programma anche quest'anno ricco di attività che avranno come scenario «La Casa della Pallamano», il centro tecnico della Federhandball. All'incontro coi media hanno preso parte il Presidente federale, Pasquale Loria; l'assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone; il Presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro; il DT delle Squadre Nazionali, Riccardo Trilini. Presente inoltre la formazione federale del Campus Italia. NUOVO BIENNIO PER IL CAMPUS ITALIA. Con il raduno del 21 agosto scorso, si è aperto il biennio 2023-2025 del Campus Italia. Conclusi i primi due anni, quelli degli atleti nati tra 2004 e 2005, a Chieti sono arrivati in estate 20 nuovi ragazzi selezionati su tutto il territorio nazionale: i nuovi talenti della pallamano italiana sono appartenenti al triennio 2006-2008 e quindi di età compresa tra 15, 16 e 17 anni. La squadra prenderà parte alla Serie A Silver, secondo campionato nazionale in ordine d'importanza, e domani (sabato) alle 17:30 debutterà in casa contro i bolognesi del San Lazzaro. Sarà la seconda giornata di regular season dopo la sconfitta di sabato scorso a Chiaravalle (28-20). IN CAMPO LE NAZIONALI AZZURRE. «La Casa della Pallamano» è ancora una volta luogo delle Nazionali azzurre. La FIGH sceglie Chieti per tre importanti eventi internazionali, sia senior che giovanili. Il 15 ottobre (h 18:00) l'Italia femminile sfiderà la Slovenia per la 2^ giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024, mentre il 5 novembre (h 18:00) sarà la volta della Nazionale maschile, opposta alla Turchia per il primo turno di qualificazione ai Mondiali 2025. A completare il programma sarà il week-end del 5-7 gennaio, quando, sempre nel centro tecnico federale, gli azzurrini dell'Italia U18 – ovvero il Campus Italia – affronteranno i coetanei di Olanda, Grecia e Lituania per due posti nella fase finale degli Europei di categoria della prossima estate in Montenegro. SUPERCOPPA. Per il quarto anno consecutivo ne «La Casa della Pallamano» verrà assegnata la Supercoppa maschile e femminile. Format rinnovato: quattro squadre qualificate e due distinti week-end per assegnare l'ultimo titolo dell'anno. Il 16-17 dicembre in campo Sidea Group Fasano, Brixen, Alperia Merano e Raimond Ego Sassari per gli uomini, mentre nel fine settimana del 6-7 dicembre si affronteranno al femminile Jomi Salerno, AC Life Style Erice, Cassa Rurale Pontinia e Brixen Südtirol. Il Presidente federale, Pasquale Loria: "Il rapporto con l'Abruzzo era forte e lo diventa ancora di più anno dopo anno. Qui a Chieti, in particolare, abbiamo la nostra casa e abbiamo deciso di investire su questa realtà che ci ha accolti in maniera spettacolare. Le istituzioni, ma anche il tessuto sociale, ci hanno omaggiato della loro considerazione e del loro interesse. Siamo felicissimi di essere qui per presentare una nuova stagione ricca di eventi e soprattutto per presentare il nuovo biennio del Campus Italia. La prima edizione del progetto è stata senz'altro molto positiva: i ragazzi che ne hanno fatto parte sono stati protagonisti di un triplo salto in avanti, passando dall'attività giovanile alla Serie A Gold e tenendo il campo in modo eccellente. Il biennio 2023-2025 nasce sotto i migliori auspici. La squadra è fisicamente forte, molto motivata, tecnicamente ben dotata. Ci sono tutte le permesse per ripetere quanto di buono mostrato nei primi due anni e anche per migliorare ulteriormente". "A ogni presentazione siamo lieti di vedere i grandi progressi seguiti alla rinascita del nostro impianto sportivo del Pala Santa Filomena affidato alla gestione della Figh – così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l'assessore Manuel Pantalone. "La struttura è diventata uno spazio nazionale e internazionale, ha ospitato ed ospiterà eventi di grande caratura e con il valore aggiunto di tutte le attività che si svolgono e nascono oggi a Chieti da questo avamposto, sarà strategico anche per l'ambito riconoscimento della Città europea dello Sport 2025. Sarà bello vedere i nostri ragazzi affrontare le sfide di campionato e anche ospitare manifestazioni di richiamo. I nostri colori, nero e verde, si tingono anche di azzurro, grazie alla nazionale di pallamano e alla formazione straordinaria del Campus Italia che sta già forgiando i talenti del territorio per farli diventare campioni di domani". Il programma degli eventi nazionali e internazionali a Chieti: 15 ottobre 2023 Qualificazioni EHF EURO 2024 femminili h 18:00 | ITALIA – SLOVENIA 5 novembre 2023 Qualificazioni Mondiali 2025 maschili h 18:00 | ITALIA – TURCHIA 16-17 dicembre 2023 Supercoppa maschile FASANO – MERANO e BRIXEN – SASSARI 5-7 gennaio 2024 Qualificazioni M18 EHF EURO 2024 maschili ITALIA, OLANDA, GRECIA, LITUANIA 6-7 gennaio 2024 Supercoppa femminile SALERNO – BRIXEN e PONTINIA – ERI

