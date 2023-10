Chieti, Procedura di dissesto del Comune di Chieti. Proroga termini per i creditori

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 16 ottobre 2023 – I creditori del Comune di Chieti potranno presentare domande inderogabilmente fino al 30 novembre 2023, ai fini della delicata ricostruzione della massa passiva che stanno conducendo i commissari dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, nominati dal presidente Mattarella in seguito alla dichiarazione del dissesto del Comune di Chieti – La decisione, ufficializzata con il verbale di oggi dell’Organismo straordinario di liquidazione, è stata presa per offrire alla considerevole massa dei creditori dell’Ente un più ampio arco temporale per la preparazione e il deposito delle istanze di ammissione al passivo con i documenti giustificativi delle pretese creditorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Com’è noto, le istanze dovranno essere indirizzate all’OSL del comune di Chieti e consegnate, in plico, direttamente al protocollo dell’Ente, in orario di ufficio, ovvero spedite via PEC all’indirizzo oslchieti@legalmail.it o tramite raccomandata postale all’indirizzo “OSL Comune di Chieti – Ufficio Protocollo – Corso Marrucino n. 81 – 66100 Chieti (CH)” da parte dei creditori dell’Ente medesimo, per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva, relativamente ai crediti maturati entro il 31/12/2022; il modello di istanza è riportato nella citata deliberazione OSL n. 1 del 29 agosto 2023. Al tale fine è indispensabile produrre la documentazione relativa a cifre e oggetto del proprio credito e trasmettere la domanda attraverso la modulistica e le modalità previste dalla procedura pubblicata in evidenza sul sito istituzionale – Le istanze dovranno giungere con estrema urgenza e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2023 nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere in decadenze – si apprende dalla nota stampa. Si ricorda agli interessati che potranno presentare domanda in carta libera, redigendola sulla base del fac-simile contenuto in calce all’avviso e scaricabile dal seguente link: https://tinyurl.com/354dnpz9 e corredandola da un’idonea documentazione contenente: le proprie generalità o ragione sociale, il codice fiscale e partita IVA ed indirizzo; l’oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2022 nei confronti del comune di Chieti, nonché l’importo del credito; la data in cui è sorto; un’idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente, nonché eventuali cause legittime di prelazione e atti interruttivi della prescrizione – si apprende dalla nota stampa. L’Amministrazione comunaleIn allegato il verbale contenente il modulo necessario alla presentazione delle istanze – recita la nota online sul portale web ufficiale.

