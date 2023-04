Chieti, Pulizia delle aree verdi delle scuole, al via interventi per oltre 33.000 euro. Partono anche 350.000 euro di asfalti

- Advertisement -

Chieti, 12 aprile 2023 – Al via interventi di pulizia e manutenzione del verde nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici per un ammontare pari a 33.858,90 euro – Sarà pubblicata in questi giorni anche la determina per l’affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale per circa 350.000 euro – “Parte dai giardini delle scuole la manutenzione ordinaria e straordinaria che l’Amministrazione sta per avviare ad ampio raggio sulla città. Sono stati affidati alla Gardenia Sas lavori per circa 34.000 euro sulle aree verdi di pertinenza delle scuole comunali, ma a brevissimo partiranno anche gli asfalti in molte strade cittadine – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – La prima tranche di fondi consentirà alle scuole di fare attività all’esterno, un’esigenza sentita dall’Amministrazione, che unisce l’attenzione per il verde e il decoro del patrimonio comunale a quella per l’attività motoria per i ragazzi. Attesi, invece, gli interventi per la manutenzione di diverse strade cittadine: nei prossimi giorni sarà pubblicata la determina con l’affidamento dei lavori per 350.000 euro, questa la somma al momento a nostra disposizione a causa della difficile condizione dei conti comunali, ma i settori sono al lavoro per reperire altre somme da avanzi di bilancio e vecchi mutui, al fine di poter intervenire anche su altre zone che necessitano di interventi urgenti – precisa la nota online. A questo scopo abbiamo un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno per trovare risorse dedicate da destinare alla messa in sicurezza delle nostre strade, che sono pesantemente dissestate a causa della mancanza di una manutenzione costante negli anni – Abbiamo dovuto attendere che le temperature e il meteo fossero favorevoli, in ogni caso i tempi saranno sostenibili perché si potrà agire in contemporanea su più strade cercando di mantenere la viabilità aperta – viene evidenziato sul sito web. Siamo consapevoli che i fronti su cui intervenire sono tanti, per questo dobbiamo agire a partire da quelli più urgenti, senza dimenticare gli altri – Con i fondi a disposizione subito interverremo su: via Ricciardi (secondo tratto), via Pescara, via Maiella, via Paolucci, via Santa Maria Calvona, viale Amendola, viale Europa, il marciapiede di via Amiterno, via Nicola da Guardiagrele, via San Camillo De Lellis. Su queste strade si interverrà per il rifacimento del mando stradale e la messa in sicurezza dei tratti più rovinati – precisa il comunicato. A questi interventi si aggiungono quelli che accompagneranno il passaggio del Giro d’Italia: la Regione ha messo a disposizione solo 46.500 euro per la nostra città, che dovremo spalmare su diverse zone dove è previsto il passaggio dei ciclisti, si tratta di arterie che sono anche snodi nevralgici, come Colonnetta, nonché altre strade che conducono verso il centro storico, su cui faremo il possibile perché siano ovunque garantite sicurezza e praticabilità”.

