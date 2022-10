Chieti, Raccolta carta: scuole super virtuose, riciclate 150 tonnellate di materiale cartaceo fra 2021/22.

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 6 ottobre 2022 – Dal 2006, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione e con Formula Ambiente, ha promosso la Raccolta Carta a punti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città. Ogni scuola ha a disposizione uno o più cassonetti da 1.100 litri, che pieno contiene circa 200 Kg. di carta; una volta la settimana o su chiamata la Cooperativa Sociale Recoopera è passata a ritirare la carta e, se il cassonetto è pieno, consegna alla scuola 1 punto – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla fine di Maggio la raccolta punti si chiude, ma inizia quella del nuovo anno e ogni scuola, ordina i premi prescelti, su un catalogo predisposto – riporta testualmente l’articolo online. Con la riapertura delle scuole, Comune e CCR provvedono alla consegna dei premi, attività compiuta dalle assessore alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente Teresa Giammarino e Chiara Zappalorto, che supportate dalla coordinatrice del CCR, Carmela Caiani, ieri e oggi hanno consegnato i premi ottenuti con la raccolta carta – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un’iniziativa è veramente efficace – illustrano le assessore Teresa Giammarino e Chiara Zappalorto – con il passare degli anni, questa iniziativa si è consolidata ed ha avuto sempre più successo nelle scuole che si sono attivate per raccogliere quanta più carta possibile per poter ottenere i premi, coinvolgendo le famiglie che portano a scuola la carta che raccolgono – aggiunge testualmente l’articolo online. Una risposta talmente forte che la raccolta carta per il 2021/2022 è stata ugualmente imponente e malgrado il Covid, ne sono state raccolte circa 150 tonnellate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’importante novità: quest’anno finalmente 2 delle cinque scuole secondarie, hanno raccolto molta carta, è un dato rilevante in quanto dimostra che anche i ragazzi più grandi hanno acquisito comportamenti corretti nella differenziazione dei rifiuti e che anche i professori dedicano più attenzione all’educazione di comportamenti rispettosi dell’ambiente”. PUNTI TOTALIZZATI DALLE SCUOLE PER LA RACCOLTA CARTA DAL 1° GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022 G.B. Vico Primaria – Secondaria Di 1°- Liceo 69 Infanzia Tricalle 56 Primaria Via Amiterno 44 Secondaria 1° Chiarini 39 Secondaria 1° Antonelli 38 Primaria Via Pescara 35 Primaria Via Bosio 33 Infanzia Madonna Degli Angeli 33 Infanzia Villaggio Celdit 32 Primaria Madonna Del Freddo 26 Infanzia Via Pescara Sud 24 Infanzia Madonna Delle Piane 23 Infanzia Brecciarola 22 Primaria Villaggio Celdit 22 Infanzia Masci 20 Infanzia Santa Barbara 19 Primaria Corradi 19 Primaria Nolli 18 Primaria Selvaiezzi 17 Infanzia Zona Stadio 16 Infanzia Nolli 16 Primaria Sant’andrea 14 Infanzia Selvaiezzi 13 Infanzia Cesarii 12 Primaria Via Per Francavilla 12 Infanzia Brigata Maiella 10 Infanzia Via Valera 9 Infanzia Via Arenazze 8 Secondaria 1° Mezzanotte 8 Secondaria 1° Ortiz 8 Primaria Cesarii 5 TOTALE 752 “Dai dati emerge anche che l’impegno profuso nella raccolta carta dalle scuole dell’infanzia non è eguagliabile – così Carmela Caiani – infatti le scuole dell’infanzia in genere sono piccole, con poche sezioni, rispetto alle scuole secondarie di primo grado che hanno un numero maggiore di alunni – Questo dato ci dice che nelle scuole dell’infanzia è in atto un’opera di sensibilizzazione non solo rivolta agli alunni, ma ai genitori che raccolgono la carta e la portano a scuola – si apprende dal portale web ufficiale. In tal modo si educano alla raccolta differenziata non solo i ragazzi, ma anche gli adulti – Certamente i premi, che consistono in materiale di facile consumo necessari a svolgere le attività didattiche (carta cartoncini, colle, colori, etc.) e da materiali audiovisivi (stampanti, lettori CD , computer, videoregistratori, etc,), sono un incentivo molto forte per le scuole che hanno estrema necessità di materiale didattico, ma l’importante non è la motivazione alla raccolta, bensì il risultato; educare i ragazzi a differenziare per riciclare è una sfida che l’attuale situazione del Pianeta lancia alla scuola”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it