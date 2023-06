Chieti, Raddoppio Ferrovia Roma-Pescara.

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 9 giugno 2023 – Nuova seduta congiunta per la Commissione speciale per studi ed inchieste temporanee sul “Progetto raddoppio tratta ferroviaria Roma-Pescara” e la III Commissione sviluppo del Territorio, presiedute dai consiglieri Vincenzo Ginefra e Pietro Iacobitti – precisa il comunicato. All’ordine del giorno della riunione odierna doveva esserci il ricorso al Tar da parte del Comune di Chieti, ma i lavori sono stati incentrati sulla notizia diffusasi in mattinata della possibile deviazione dei fondi PNRR dedicati al progetto che interessa gran parte del territorio comunale, verso altre opere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Evidentemente si sono accorti che ci sono delle criticità, forse proprio quelle che i sindaci delle città coinvolte hanno da tempo evidenziato, purtroppo senza successo, sia durante le sedute del dibattito pubblico, sia durante la conferenza di servizi a Roma – così il sindaco Diego Ferrara e i due presidenti Vincenzo Ginefra e Pietro Iacobitti – Oggi in Commissione avremmo dovuto fare il punto sul ricorso al Tar che comunque presenteremo sull’opera e relazionare circa lo stato dell’interlocuzione avuta la settimana scorsa a Roma con la Regione ed RFI, che avevano voluto sentirci in merito alle eventuali compensazioni chieste per la realizzazione del progetto attuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi abbiamo ribadito il nostro no, anche in quella sede, riservandoci di relazionale e condividere con la commissione e con i comitati dei cittadini una risposta alle richieste sulle compensazioni – precisa il comunicato. Di questo avremmo dovuto discutere oggi, ma il tema è stato però superato dalla notizia del probabile disimpegno dei fondi per il progetto da parte del Governo – Se questa notizia dovesse essere confermata e speriamo di saperlo chiaramente dai soggetti istituzionali coinvolti, Regione in primis e semmai dovesse partire un nuovo percorso per la realizzazione di questa opera, chiederemo con forza che vengano considerate le nostre proposte alternative, quelle che ridurrebbero l’impatto e che finora non sono state accolte”.

