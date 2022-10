Chieti, Rimossa su via Luca da Penne una quercia pericolosa

- Advertisement -

Chieti, 6 ottobre 2022 – Nella mattinata odierna la ditta incaricata dal Comune ha provveduto a rimuovere un albero pericoloso in via Luca da Penne – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’esemplare, si tratta di una quercia secolare in stato non vegetante che aveva l’apparato radicale gravemente compromesso e rappresentava un pericolo per la pubblica incolumità. Prima della rimozione gli uffici comunali hanno attivato anche la procedura per richiedere il nullaosta alla Direzione generale delle foreste, che è tempestivamente pervenuto, in quanto l’albero insiste su una strada frequentata da automobili e pedoni e dopo aver fatto rilievi e ulteriori verifiche, si è proceduto con un incarico alla ditta Garden Gardenia, alla rimozione – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo agito su segnalazione dei Carabinieri forestali che ci invitavano a rimuovere l’albero definito pericolante – spiega l’assessore al Verde Chiara Zappalorto – Come in altri casi avuto in città, la pianta presentava un diffuso marciume radicale, documentato da una relazione dell’agronomo che ha fatto la perizia prima dell’abbattimento – riporta testualmente l’articolo online. Come per tutte le piante che sono state rimosse perché pericolose, provvederemo a ripiantare un nuovo esemplare, che si adegui al decoro e alla conformazione del posto e che possa resistere a lungo senza rappresentare un pericolo per nessuno”.

