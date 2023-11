Chieti Sambenedettese, tratto di viale Abruzzo chiuso dalle ore 13 per la mobilità in sicurezza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 17 novembre 2023 – Con la presente si comunica che in occasione della partita Chieti-Sambenedettese di domenica 19 novembre, il transito su Viale Abruzzo sarà interrotto dalle ore 13 alle ore 18 circa, come specificato dall’ordinanza a firma della comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – “Si tratta di disposizioni necessarie a garantire sicurezza e il migliore afflusso e deflusso allo stadio – precisa la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – . L’ordinanza sarà rigida principalmente a ridosso dei momenti di accesso e uscita dalla struttura, in coincidenza con l’inizio e la fine della partita, in cui non sarà possibile il transito a nessuno, né residenti, né mezzi pubblici che saranno deviati sulle vie parallele – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si consiglia, dunque, ai residenti di tenere conto di tali esigenze e di non transitare sul tratto chiuso in tali momenti – precisa il comunicato. Va detto che, appena svolte le operazioni di deflusso dei tifosi e del traffico, le arterie interessate dal provvedimento saranno subito riaperte”. Cosa prevede l’ordinanza: 1) L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE lungo viale Abruzzo, nel tratto compreso dalla rotatoria posta alla confluenza con Via Tirino e Via Madonna della Vittoria fino all’incrocio con Via Feltrino, a partire dalle ore 13 del 19 novembre e fino alle ore 18,00 circa e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei soli veicoli dei tifosi ospiti, che dovranno accedere all’interno del parcheggio dedicato; 2) L’istituzione delle SEGUENTI DEVIAZIONI e ulteriori limitazioni, durante il periodo di chiusura al transito di cui al punto precedente: – la chiusura dell’uscita verso Viale Abruzzo presso la rotatoria posta alla confluenza di detta strada con Via Tirino e Via Madonna della Vittoria; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Feltrino, per i veicoli provenienti da Viale Abruzzo – lato P.le Marconi; – l’obbligo di svolta a destra verso P.le Marconi, per i veicoli in uscita da Via Feltrino; – l’obbligo di svolta a destra verso P.le Marconi, per i veicoli in uscita da Via Capestrano; – il senso vietato in via Amiterno, all’intersezione con Via Feltrino; – la chiusura al transito dell’uscita di Via Vibrata, all’intersezione con Viale Abruzzo; – l’obbligo di svolta a sinistra verso P.le Marconi, per i veicoli in uscita da Via Zittola; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Aterno, per i veicoli dei tifosi ospiti in uscita dall’area di sosta dedicata – I veicoli dei tifosi ospiti potranno transitare in Viale Abruzzo per accedere nell’area parcheggio dedicata e per fuoriuscire solo in direzione Via Aterno – aggiunge testualmente l’articolo online.

