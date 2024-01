Chieti, Sindaco, assessore Giammarino e presidente Febo su mensa.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 5 gennaio 2024 – Chiuso alle 13 di oggi il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione del gestore temporaneo del servizio di refezione scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Al Comune sono arrivate delle risposte da parte di soggetti interessati e dal prossimo lunedì gli uffici inoltreranno alle ditte l’invito a presentare un’offerta in base a cui e alla rispondenza al capitolato verrà effettuata la scelta – si legge sul sito web ufficiale. La soluzione è stata resa possibile da un emendamento presentato dal presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, approvato dal Consiglio comunale e subito recepita dall’esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Contiamo di chiudere a breve la gara, per far ripartire il servizio – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – , i tempi saranno strettissimi, ma bisogna tenere conto di quelli richiesti dalla procedura – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una soluzione tampone finché non ci sarà il nuovo gestore, cosa che contiamo di definire per settembre prossimo e che ci vede con gli uffici al lavoro da mesi perché la refezione venga assicurata – Questa per noi è una priorità, come dimostra il fatto che, nonostante la situazione di dissesto finanziario e le criticità della gara d’appalto bandita nel dicembre 2020 e revocata a novembre 2023, il Comune ha fornito il servizio di refezione scolastica sino a giugno 2023. Non è stato possibile riavviare la mensa a settembre, per le note problematiche relative alla mancanza del bilancio e alla necessità di adozione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, cosa avvenuta il 27 novembre scorso unitamente al DUP, con la definitiva previsione annuale e pluriennale dei programmi di spesa, peraltro soggetta ad approvazione del Ministero entro i successivi 60 giorni – Vogliamo ringraziare gli uffici, in particolare il Servizio Pubblica Istruzione e l’Assessorato competente che hanno lavorato alacremente, organizzando anche numerosi tavoli di approfondimento con genitori, dirigenti scolastici e sindacati – aggiunge la nota pubblicata. Lo scopo era quello di trovare soluzioni alternative per il breve e medio periodo, prendendo in considerazione, nelle more dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anche la proposta di una gestione con un gruppo di acquisto solidale, formato dai genitori – aggiunge la nota pubblicata. Una proposta che arrivava proprio dalle famiglie e che è stata sottoposta anche alla ASL 2 con nota pec del 16 ottobre 2023, ottenendo un riscontro positivo dal SIAN sotto l’aspetto igienico sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Non appena avuta la possibilità di agire in altro modo, ci siamo mossi, coinvolgendo anche qui famiglie e scuole per arrivare alla migliore ripartenza possibile”. “L’emendamento è nato dall’esigenza di fornire un servizio sensibile, importante e concreto – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, proponente – . Lo scorso 27 novembre, in sede di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato abbiamo impegnato l’Amministrazione a reperire le risorse finanziarie per un affidamento temporaneo di circa 40 giorni da gennaio a marzo e a bandire la conseguente procedura pubblica, che ha avuto un percorso spedito nonostante le festività natalizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A breve si conta di avere tutti gli elementi per procedere all’affidamento, i tempi verranno scanditi dalle procedure che non è il Comune a definire, ma la legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ciò che ci preme sottolineare è la soluzione, trovata appena le condizioni economiche e finanziarie del Comune, pur in dissesto, lo hanno consentito, esattamente come ci eravamo impegnati a fare – Siamo con le famiglie, il servizio è comunque di sostanza nel vero e proprio senso della parola, ma è irrinunciabile da parte del Comune, vista anche la complessa costruzione di un’alternativa possibile con gli altri soggetti coinvolti dall’Amministrazione in queste settimane di riunioni, proposte, confronto e condivisione, che molto dicono sull’interesse del Comune a far ripartire il servizio”.

