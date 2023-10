Chieti, Sindaco e assessore Maretti su assegni per disabili gravi e gravissimi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 11 ottobre 2023 – Giorni decisivi per il pagamento delle spettanze attese da famiglie e utenze disabili, rimaste bloccate a causa della procedura di dissesto del Comune – “Si tratta di poste importantissime, rimaste bloccate negli uffici a causa di procedura di dissesto e che sono state la nostra prima preoccupazione non appena si è insediato l’Organismo straordinario di liquidazione, perché venissero stralciate e distribuite ai legittimi destinatari, cosa che finalmente accadrà – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – . Per renderli esigibili abbiamo anche interpellato il Ministero, affinché ci fosse un’indicazione di come operare, visto che proprio l’assenza di un preciso orientamento ha bloccato gli uffici finora – si apprende dal portale web ufficiale. Da una serie di confronti tecnici è emersa la possibilità di operare, che abbiamo subito colto per dare all’utenza spettanze che attende da mesi, pur avendo situazioni gravissime di disabilità. Per quanto riguarda gli assegni di cura, gli uffici delle Politiche sociali hanno predisposto le determine di liquidazione che sono ora in ragioneria – viene evidenziato sul sito web. Per quelli ai care-giver, bloccati fra i fondi in avanzo e gravemente in ritardo, attendiamo a giorni la delibera di variazione di bilancio e saranno liquidati anche questi a breve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, per le risorse sulla vita indipendente, erogate al 40 per cento ai beneficiari, si sta procedendo ad una seconda liquidazione di altro 40%”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it