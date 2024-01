Chieti, Sindaco e assessori Rispoli e Pantalone su campo della Villa

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 3 gennaio 2024 – “Il danneggiamento del campetto della Villa comunale, nuovo di zecca e appena riqualificato con risorse regionali, è un gesto di enorme gravità ai danni della città e della comunità che sono le proprietarie dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un danno che qualifica chi lo ha fatto e che ci auguriamo di trovare, perché attiveremo anche le forze dell’ordine”, così il sindaco Diego Ferrara con gli assessori a Lavori Pubblici e Sport Stefano Rispoli e Manuel Pantalone – si apprende dalla nota stampa. “Far esplodere petardi su un tappeto appena riqualificato è davvero un’azione irresponsabile, un bruttissimo gesto di vandalismo che rivela la mancanza di ogni tipo di rispetto per opere che sono di tutti – rimarcano gli amministratori – Inutile mettere telecamere e cancelli se c’è chi è capace di fare cose simili, sapendo che sarà la città a pagare il costo di questo gesto, perché ripristinare lo stato dei luoghi sarà oneroso, richiederà tempo e renderà lo spazio impraticabile – Veramente un’azione da non credere, considerando anche gli enormi sforzi che come Amministrazione stiamo facendo per rendere fruibili più spazi possibili – precisa la nota online. Non appena scoperto ci siamo subito attivati con la ditta perché agisse al più presto per riparare il danno che non solo poteva essere evitabile, ma che sostanzia due violazioni tutte e due gravi: intaccare l’integrità di un’opera attesa a lungo, da mesi restituita alla città e utilizzata da tutti, perché l’ingresso è libero e l’altro riguarda lo scoppio di petardi che il regolamento comunale da anni vieta a Chieti – precisa il comunicato. Non tollereremo più atti come questo, per tale ragione ci siamo rivolti alle autorità perché si arrivi ai responsabili”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it