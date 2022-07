Chieti, Sindaco e Giunta su Formula Ambiente: “Richieste riferite alla gestione dal 2010 al 2017 che non è la nostra

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 18 luglio 2022 – “La

situazione del Comune Chieti è come il vaso di Pandora, più apri il coperchio,

più da un contenitore rimasto chiuso e inerte per troppi anni escono cose. L'atto

di citazione arrivato dal raggruppamento temporaneo di imprese Formula-Consorzio

Cns, titolare del vecchio appalto per il servizio di gestione dei rifiuti, oggi

gestito da Formula Ambiente, si riferisce agli anni dal 2010 al 2017, si tratta

di questioni irrisolte da chi ci ha preceduto, che non possono ricadere sulla

Città”, così il sindaco Diego Ferrara e la Giunta comunale –

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto l’atto

dai contenuti del quale si evince una gestione discutibile che non fa capo a

questa Amministrazione – riprendono sindaco e assessori – A dicembre i giudici

valuteranno se le richieste dei soggetti ricorrenti sono fondate oppure no, dal

nostro canto vaglieremo con gli uffici legali, tecnici e finanziari dell’Ente la

fondatezza delle pretese. Al fine di arrivare a una posizione chiara sull'argomento,

valuteremo anche la possibilità di supportare l’attività dei settori attraverso

un consulente esterno, qualora ci fossero difficoltà nell’arrivare a una

definizione. Sicuramente abbiamo accolto con sconcerto la tempistica con cui si

sono presentati i nuovi problemi, anche alla luce del grande lavoro che questa

Amministrazione sta compiendo da due anni a questa parte per restituire alla

città un orizzonte chiaro e capacità di programmare. Stiamo davvero facendo di tutto per

riorganizzare la macchina amministrativa, cercando di creare il minor impatto

possibile sulla cittadinanza, accadrà anche con questa situazione, ma con la

convinzione che a fronte di una cattiva gestione, è chi sbaglia che deve pagare,

di certo non possono essere i cittadini”.

