Chieti, Sindaco su Corte dei Conti: “Massima collaborazione e sinergia

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 7 marzo 2023 – “L’ordinanza emessa ieri dalla Corte dei Conti certifica nero su bianco il disequilibrio economico e finanziario dell’Ente e quantifica un disavanzo di 78.237.025 milioni di euro che abbiamo trovato quando ci siamo insediati e chiede lumi su un percorso di risanamento che abbiamo deciso di intraprendere per evitare alla città un nuovo dissesto”, così il sindaco Diego Ferrara – si apprende dal portale web ufficiale. “Dall’ottobre 2020 a oggi l’Amministrazione ha fatto di tutto per risollevare le sorti del Comune, scegliendo di percorrere la via del riequilibrio economico e finanziario attraverso il piano presentato a fine 2021 – riprende il sindaco – Un tentativo doveroso, ma anche confortato da un lavoro grande per restituire respiro e opere alla nostra Chieti, visto che siamo riusciti a intercettare oltre 60 milioni di euro allo scopo attraverso fondi nazionali, europei e il PNRR con cui sarà possibile attivare una rigenerazione urbana mai progettata prima – viene evidenziato sul sito web. Alla luce di tutto questo, interloquiremo con la Corte dei Conti per rispondere alle istanze sollevate, confermando massima collaborazione e una sinergia piena – si legge sul sito web ufficiale. A tale fine abbiamo sin da oggi attivato dirigenti e uffici di settore, in modo da poter argomentare sui punti enumerati dall’ordinanza – viene evidenziato sul sito web. Questo in vista dell’incontro con la Corte che ci sarà a giorni, tenendo conto anche delle scadenze che riguardano il futuro di un Ente che vive da diversi anni grandi difficoltà e che noi amministriamo solo da due anni e mezzo”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it