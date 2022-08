Chieti Solidale, il nuovo presidente è Pierluigi Balietti.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 2 agosto 2022 – Si è insediato nella mattinata

odierna il nuovo Consiglio di amministrazione della Azienda Speciale Multiservizi

Chieti Solidale srl che ha designato quale nuovo presidente Pierluigi Bailetti,

commercialista teatino, esperto in Diritto Tributario e Societario e in amministrazione

aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti

all’assemblea in cui è avvenuto il passaggio delle consegne e convocata dal

presidente uscente Sonia Spinozzi anche i consiglieri Sandra De Thomasis e Luca Caratelli, il quale ha preso

il posto di Francesca Di Valentino che ha rinunciato alla nomina – viene evidenziato sul sito web.



“Al nuovo Cda va

il mio buon lavoro, perché dovremo essere operativi subito e ad ampio raggio –

commenta il sindaco Diego Ferrara – Quella di Balietti è una scelta

dettata dalla considerazione delle competenze e dell’alta professionalità del

neo presidente, al quale starà il compito di imprimere un nuovo corso alla

società. Ci sarà molto da fare e lo faremo insieme, per dare risposte alla

città, aprendo un nuovo capitolo nell’attività di Chieti Solidale sia nell’ambito

sociale, che appartiene alla natura della nostra partecipata, ma anche ad altri

ambiti, in modo da attivare percorsi capaci di dare maggiori servizi e risposte

alla cittadinanza e certezze ai lavoratori della società”.

