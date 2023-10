Chieti, Sono in pagamento i Libri di testo 2021/22.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 19 ottobre 2023 – “Si sbloccano i pagamenti dei libri di testo dell’anno scolastico 2021/22, rimasti sospesi a causa delle procedure di dissesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il settore istruzione ha portato i 275 mandati in ragioneria e saranno in pagamento da parte del Tesoriere presumibilmente già da domani”, affermano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – riporta testualmente l’articolo online. “Queste somme, parliamo di circa 70.000 euro, insieme ai contributi per disabili e caregiver sono stati la nostra prima preoccupazione durante le prime fasi della procedura di dissesto che purtroppo ha bloccato i pagamenti – spiegano – . Abbiamo chiesto più volte che si procedesse all’erogazione, essendo, somme che il Comune deve solo passare dalla Regione alle Famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora è possibile procedere, gli uffici della Pubblica istruzione avevano da tempo pronti i nominativi dei beneficiari, in modo che, una volta sbloccate le poste, si potesse agire in velocità. Quello è ciò che sta accadendo adesso – riporta testualmente l’articolo online. Buone notizie anche per i caregiver, per cui si procederà a breve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro obiettivo è ora quello di rendere presto esigibili anche i rimborsi per l’anno 2022/23, visto che le risorse regionali dedicate non rientrano nella procedura di dissesto, essendo state percepite dall’Ente nel 2023. Ci scusiamo con le famiglie per l’attesa e il disagio, siamo consapevoli del sacrificio che la comunità sta facendo in questi tempi di rincari e di inflazione, ma le casse del Comune provate dal dissesto rendono ogni cosa, anche le operazioni più elementari, più complessa – Siamo certi che una volta approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente riacquisterà anche una capacità di programmazione diversa, più agevole, ma soprattutto meno blindata di questa attuale”.

