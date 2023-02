Chieti, Sportello Unico per Edilizia inline, da oggi entra in funzione

- Advertisement -

Il Comune di Chieti, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via Internet che sarà operativa da oggi al seguente link: clicca per entrareSi informano i professionisti e cittadini interessati, che il suo utilizzo sarà OBBLIGATORIO per tutti a partire dal 01/02/2023 per le seguenti pratiche/comunicazioni:CILA – SuperbonusComunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)Edilizia libera con obbligo di comunicazione (CIL)Edilizia libera con obbligo di comunicazione (CIL)SCIA alternativa al Permesso di CostruireSegnalazione certificata di AgibilitàSegnalazione certificata di inizio attività (SCIA)Autorizzazioni paesaggisticheAutorizzazione paesaggistica in sanatoria (Accertamento di compatibilità paesaggistica)Autorizzazione paesaggistica ordinariaAutorizzazione paesaggistica semplificataComunicazione data di fine lavoriComunicazione data di inizio lavoriIntegrazione agibilitàIntegrazione pratiche edilizieRichiesta di proroga di fine lavoriRichiesta di proroga di inizio lavoriVoltura impreseVoltura operatoriVoltura richiedenteA partire dal 1/03/2023 lo Sportello Unico per l’Edilizia digitale (SUE) sarà implementato con l’utilizzo OBBLIGATORIO del PagoPA su tutte le istanze e dovrà essere utilizzato anche per le seguenti pratiche/comunicazioni:Autorizzazione Impianti pubblicitariRichiesta di accesso agli attiAutorizzazione ai fini del vincolo idrogeologicoRichiesta parere preventivo Commissione tecnica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, della qualità architettonica e del paesaggio (Capo VIII delle NTA della Variante generale al PRG – Piano dei Servizi)Richiesta parere Commissione tecnica comunale tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, degli edifici censiti dal PRG, centro storico ecc…..RichiestaLa documentazione presentata digitalmente attraverso il portale è l’unica ad avere validità. Per le NUOVE pratiche presentate a partire dalla data sopra richiamata, il cartaceo o la Posta Elettronica Certificata NON devono più essere presentati.Le pratiche edilizie presentate prima del 01/02/2023 IN FORMA CARTACEA potranno terminare l’iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) con il medesimo formato della pratica originaria – Invece le pratiche edilizie presentate prima del 01/02/2023 a mezzo PEC dovranno terminare l’iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) secondo la nuova procedura sul portale SUE.N.B.: Le pratiche in Variante e le Agibilità di pratiche presentate in formato cartaceo/PEC, non sono da considerarsi la prosecuzione dell’iter della pratica originaria, bensì nuove istanze da presentarsi secondo la nuova procedura sul portale SUE.

