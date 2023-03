Chieti, Teateservizi, firmato l’accordo sindacale a salvaguardia dei lavoratori

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 29 marzo 2023 – Sottoscritto stamane nella sede della società in house Teateservizi, in presenza del sindaco Diego Ferrara, dell’assessore alle Partecipate Enrico Raimondi, del liquidatore Luca Di Iorio e dei lavoratori e sindacati, il contratto di prossimità che consente la proroga dei contratti in scadenza e il prosieguo delle attività di riscossione e cimiteriali. “Con la delibera approvata dal Consiglio è stato possibile garantire la stipula del contratto di prossimità per i lavoratori che al 31 marzo avrebbero scadere le proprie posizioni e con esse anche le mansioni di riscossione collegate per tributi, parcheggi e quelle per i cimiteri – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Enrico Raimondi che ha lavorato alla stesura dell’accordo – L’accordo raggiunto oggi riguarda i 25 lavoratori in somministrazione e 2 unità a tempo – riporta testualmente l’articolo online. Senza questa intesa, considerando che i lavoratori avevano superato il tetto per proroghe e rinnovi, dopo due mesi di studio e trattative siamo giunti alla conclusione di sottoscrivere un contratto di prossimità che consente alla società di prorogare i contratti finché le unità a tempo non saranno stabilizzate e di prorogare tutti gli altri – aggiunge la nota pubblicata. Con tale contrattazione abbiamo salvaguardato l’occupazione e con il contratto di prossimità c’è la garanzia che se anche i servizi parcheggi e cimiteriali verranno affidati a soggetti diversi, sarà prevista l’obbligazione di riassorbirli, quindi anche se cambiasse il soggetto gestore dei parcheggi e servizi cimiteriali, Chieti Solidale o chi subentra dovrà prenderli in carico e assumerli – precisa la nota online. Grazie all’intesa loro potranno continuare a lavorare”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it