Chieti, Torna Vicoli in Calice, nel quartiere della Civitella degustazioni ed eventi domani e domenica

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 settembre 2024 – Al via la quarta edizione di Vicoli in Calice, manifestazione nata dall’idea di V’Incanto e patrocinata dal Comune, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio in ambito vinicolo e gastronomico e scoprire un quartiere tra i più belli e popolosi della città di Chieti, qual è La Civitella – si legge sul sito web ufficiale. Vini, ma anche oli e food, tipico e di strada, masterclass sul vino e sull’innovazione, per questa edizione che si svolgerà da domani, venerdì 20 e sabato 21 nei vicoli storici della Civitella – si apprende dal portale web ufficiale. Per le degustazioni: clicca quiIn allegato il programma dell’evento e l’ordinanza per la mobilità nella zona – si apprende dal portale web ufficiale.

