Chieti, Tutto pronto per il Primo Motomemorial Michele Galizia

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 21 giugno 2023 – Si svolgerà sabato 24 giugno, il primo moto-memorial M. Galizia, che approderà a Chieti – In conferenza la presentazione dell’evento con il sindaco Diego Ferrara e Vinicio Tricca per l’associazione Lo Spirito Motociclistico che è motore della manifestazione, nata in memoria dell’architetto Michele Galizia, scomparso nel 2022 a causa di un incidente stradale e storico biker teatino – recita il testo pubblicato online. “Accogliamo questa manifestazione con grande rispetto e gratitudine nei confronti degli organizzatori e con grande rispetto per le motivazioni che mettono al centro il problema dell’autismo – così il sindaco Diego Ferrara – In Italia sono più di 600.000 persone interessate da questo problema, con la prevalenza di un bambino ogni 67 nuovi nati rispetto a una realtà che sta crescendo sia per le migliorate tecniche diagnostiche e sia perché fra le cause anche indefinite si sta prendendo coscienza di nuove diagnosi e terapie per problematiche dello spettro autistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Problematiche importantissime da seguire, perché solo un attento e continuo monitoraggio e sollecitazione dei bambini può farli migliorare ed è questa un’esigenza forte e importante perché possano avere una vita migliore”. “Dalla montagna al mare, attraverso l’Abruzzo, cento chilometri di percorso che si concluderanno alla Civitella di Chieti per ricordare Michele Galizia, architetto teatino che è stato con noi cuore oltre che motore dell’associazione per tanto tempo e anche di questo evento – riferisce Vincenzo Tricca, a capo dell’iniziativa con l’associazione Lo spirito motociclistico – Abbiamo formato un gruppo biker con Michele Galizia e ci siamo chiesti cosa fare per coniugare la nostra passione a una finalità sociale – Quando lui è venuto a mancare, abbiamo pensato di aggiungere anche una terza finalità, ricordarlo, all’esigenza di sostenere due associazioni che si occupano di autismo, Abruzzo Autismo onlus e la MotoTerapia del dottor Luca Nuzzo che si occupa della riabilitazione attraverso la motocicletta dei problemi dello spettro autistico – L’idea, con lui condivisa, era quella di un motoraduno che raggruppasse non solo i bikers abruzzesi, ma quelli di tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Già dopo le prime mosse abbiamo avuto tantissime risposte e dopo la battuta di arresto causata dalla sua scomparsa, abbiamo creato un evento ad hoc con l’obiettivo di raccogliere fondi per queste due associazioni – Si partirà la mattina da Sambuceto, alle 10 per raggiungere la prima tappa, a Fossacesia, all’abbazia di San Giovanni in Venere con il vescovo e biker, monsignor Giulio Mencuccini, Vescovo emerito di Sanggau, diocesi indonesiana – si apprende dal portale web ufficiale. Da Fossacesia si tornerà a Chieti, meta l’anfiteatro della Civitella, dove ci saranno diversi scenari: il museo sarà teatro della videoconferenza con l’ex pilota di Moto GP Loris Capirossi, mentre la piazzetta Di Resta sarà l’ubicazione di un’asta benefica con effetti personali del mondo moto GP e della consegna di un assegno simbolico che sarà destinato alle associazioni – Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Chieti che ci ha sostenuto per la logistica e il Comune di San Giovanni Teatino, Guardiagrele e Fossacesia e la Regione Abruzzo, dalla loro sinergia siamo riusciti ad avere lo spazio e le autorizzazioni che servono all’evento perché fosse dedito al ricordo, al divertimento e all’impegno sociale”. Programma – Dalle ore 8:30 ritrovo all’Uscita A14 Pescara – Chieti, nel “Piazzale Scuola Dragonara”, per le iscrizioni – aggiunge la nota pubblicata. • Ore 10.15 TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI • Ore 10:30, “TUTTI IN SELLA”, con il pieno già effettuato! • Si partirà con direzione transcollinare verso Chieti, si proseguirà verso la Fondovalle Alento, per poi attraversare Rapino, Bocca di Valle, Guardiagrele, Casoli facendo la PRIMA TAPPA presso l’Abbazia di San Giovanni in Venere in Fossacesia – Aperipranzo con Prodotti Tipici Locali a prezzo modico e incontro con l’Amministrazione Comunale di Fossacesia per saluti e ringraziamenti – • Ore 14.30 partenza direzione Francavilla al Mare con destinazione finale presso “Anfiteatro La Civitella” a Chieti – • Ore 15.30/16.00 arrivo previsto in loco, con parcheggio moto in area riservata “ZONA VIA PIANELL” • La serata proseguirà con Food & Drink all’interno della “PIAZZETTA DI RESTA”. Stand Gastronomici con prodotti tipici Abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’evento sarà allietato da intrattenimento musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • All’interno della struttura ci saranno le presentazioni delle Associazioni coinvolte, con annessa ASTA BENEFICA “APPAREL PILERI MOTORSPORT” e VIDEOCONFERENZA CON “LORIS CAPIROSSI”. La serata terminerà con la consegna delle donazioni e gli ultimi saluti.

