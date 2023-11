Chieti, Velocizzazione Roma Pescara. Sindaco e consigliere Ginefra su pronunciamento Tar Lazio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 21 novembre 2023 – “Partiamo dall’assunto che le sentenze si rispettano sempre, qualunque sia l’esito e così faremo in questo caso, ma va detto che il sindaco e gli organi politici dell’Amministrazione rispondono ai propri cittadini e ne rappresentano le loro istanze a livello istituzionale, questo abbiamo fatto promuovendo il ricorso non contro il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, ma a favore di una stesura che avesse meno criticità e incombenze per cittadini e territorio – Una decisione che non abbiamo preso da soli, ma unanime e trasversale quella di appellarci al Tar, sottoscritta non solo dai comitati, ma da tutte le forze del Consiglio comunale”, così il sindaco Diego Ferrara e il consigliere Enzo Ginefra, Presidente della Commissione speciale nata sul progetto proprio a seguito di una decisione del Consiglio comunale teatino – riporta testualmente l’articolo online. “Il Comune di Chieti non è mai stato contrario alla velocizzazione della linea ferroviaria, abbiamo sollevato delle eccezioni sulla stesura originaria con la speranza che RFI tenesse conto della variante costruita con la comunità – spiegano – . Per questo siamo andati avanti e nel rispetto delle istituzioni e di RFI con cui abbiamo cercato di interloquire a tutti i livelli e dei cittadini, in particolare quelli di Brecciarola dove c’è maggiore impatto, per tutelarli attraverso un ricorso finalizzato alla valutazione complessiva sia dal punto di vista ambientale sia sanitario del progetto – recita il testo pubblicato online. L’attuale stesura, ormai uscita anche fuori dai tempi e dai canali dei fondi PNRR, ha diverse situazioni di criticità che restano tali, a partire dall’abbattimento di decine di case ed edifici dove hanno sede attività economiche e produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ci sono certezze ora nemmeno sui tempi di realizzazione dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Prendiamo atto dell’esito e decideremo il da farsi sentito il nostro ufficio legale e riunita la Commissione sulla ferrovia, dove inviteremo anche i rappresentanti dei Comitati cittadini per condividere una linea possibile e che non esponga l’ente a ulteriori costi economici, vista la condizione di dissesto e le tante emergenze che dobbiamo gestire – si apprende dalla nota stampa. Dal confronto capiremo come andare avanti, a che alla luce di notizie più certe su coperture, tempi e iter dell’opera”.

