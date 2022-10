Chieti, ZTL, al via la nuova disciplina oraria, resterà in vigore fino a maggio

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 17 ottobre 2022 – Saranno in vigore fino a 31 maggio prossimo i nuovi orari delle ZTL cittadine, concepiti per andare incontro alle esigenze del cambio della stagione, per rendere più sicure e vivibili le aree interessate dal traffico limitato – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il nuovo orario andrà in vigore subito – così l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli e la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – Si tratta di modifiche che fanno capo alla nuova disciplina delle ZTL varata dal Consiglio e che tengono conto delle mutate esigenze rispetto alla stagione estiva e alla vita della città nelle zone interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo certi che tali modifiche siano già entrate nelle abitudini della città e invitiamo quanti attraversano le aree delimitate, specie se sprovvisti di autorizzazioni, a controllare bene gli schermi posti all’ingresso da cui si evince chiaramente se la zona a traffico limitato è attiva o meno, questo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per i trasgressori”. Orari di accesso alle ZTL fino al 31/05/23 – ZTL “A” e “B2”. Regolamentato (solo autorizzati): dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 9,00. Libero: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. – ZTL “D”. Regolamentato (solo autorizzati): dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 6,00 libero: dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it