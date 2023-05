Cifaldi sul percorso formativo Master&Job

- Advertisement -

– Si è concluso nei giorni scorsi il percorso formativo del Progetto Master&Job offerto dal Distretto 2090 del Rotary International a due giovani detenuti della Casa Circondariale di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Ad annunciarlo è Garante dei detenuti della Regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi. Il progetto Master&Job – spiega Cifaldi – è un programma del Distretto 2090, affidato per la parte didattica all’Associazione Eraclito 2000, che ha lo scopo di offrire, con ben dodici borse di studio, una formazione di eccellenza ai giovani laureati e laureandi del territorio per agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro – La vera importanza di tale progetto è quella di aver aperto le porte al mondo carcerario a giovani vicini al fine pena e dunque al loro reinserimento nella società. I due allievi detenuti, dopo aver seguito le docenze del master, hanno discusso due Tesine finali – aggiunge la nota pubblicata. Una avente ad oggetto la grafologia in ambito giuridico e l’altra su una idea di business descritta seguendo il modello per le start up elaborato da Massimo Ciaglia”. La Commissione presieduta da Marco Agujari è composta da Paolo Signore, dal Governatore in coming Gesualdo Angelico, entrambi del Distretto 2090 del Rotary International, Gianmarco Cifaldi, Daniela Tondini dell’Università di Teramo, Antonella Baldinelli, esperta del Terzo Settore, Diana Pardini, Direttrice del Master CIBA e dai due docenti del Master, e Tutor di tesina, Cecilia Rinaldi, grafologa professionista, e Marcello Marzano, Dottore Commercialista ed Esperto in Start up. Questi ultimi hanno introdotto i lavori dei ragazzi sottolineando il forte impegno e la preparazione dimostrata – viene evidenziato sul sito web. La Commissione ha apprezzato il lavoro svolto interagendo con domande ed osservazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’intero percorso è frutto di un’azione corale e virtuosa che vede in primis protagonisti i dirigenti e i responsabili della Casa Circondariale di Teramo che hanno contribuito fattivamente al superamento di ogni ostacolo, sia tecnico-informatico che logistico, unitamente alla volontà di crescere e migliorare messa in campo dai due giovani detenuti , nonché dalla rete rotariana che si è mobilitata con grande dedizione alla realizzazione del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Garante Cifaldi esprime “un sentito ringraziamento al comandante del carcere di Teramo Livio Ricciuti, a tutto il personale ed al Rotary International che attraverso questa collaborazione istituzionale ha consentito di offrire l’opportunità per un serio recupero capace di garantire il giusto reinserimento nella società anche a coloro che nella vita hanno commesso errori”. (com/red)

