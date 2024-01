Cipolletti. “Borsacchio: occasione per confronto”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il consigliere regionale FdI, Marco Cipolletti, interviene sulla Riserva del Borsacchio e scrive: “Bisogna evitare una perdita massiccia di biodiversità ma, soprattutto, è necessario salvaguardare le necessità della conservazione integrale della tutela economica e delle tradizioni locali, delle famiglie dei lavoratori non solo sotto il profilo economico – recita il testo pubblicato online. Tale transizione verso un’economia verde, che viene definita «giusta ed inclusiva» dovrebbe mirare principalmente all’obiettivo di proteggere e conservare la salute ed il benessere dei cittadini – Sia chiaro una volta per tutte, e soprattutto a questa Unione Europea, che «al centro del grande accordo verde (Green Deal) dovrebbero esserci le persone e non le ideologie» e che «bisogna instaurare interventi volti a garantire che nessuno sia escluso da questo processo». Appare chiaro come il compito di taluni sia quello di disegnare una contrapposizione tra l’agricoltore e l’ambientalista ( che spesso non è neppure al corrente delle dinamiche territoriali ): questa è un rappresentazione falsa e vile poiché l’Abruzzo è la dimostrazione plastica di come il territorio venga conservato dall’azione e dal lavoro quotidiano di chi lo coltiva e lo frequenta – viene evidenziato sul sito web. Senza il lavoro di queste mani sapienti, lo abbiamo visto più volte, il territorio è soggetto a inondazioni, frane incendi e calamità di ogni genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il territorio ha in coloro che vivono in esso il principale custode ed ogni azione ideologica che tende ad identificare il coltivatore, l’allevatore, il boscaiolo come nemici dell’ambiente naturale tende evidentemente ad un ideologismo nefasto e pericoloso – Bisogna ascoltare tutti ma, senza dubbio, bisogna fare propri gli intendimenti di coloro che conoscono le vicende e non dei leoni da tastiera che spesso seguono una tendenza ma smarriscono il filo logico degli avvenimenti”. “G.B. abita nell’area del Borsacchio – racconta Cipolletti – Tanti, come Lui, sono felici di avere specializzato la riserva sull’area costiera e, facendo nostre le Sue parole, ci chiediamo: ‘perché tutte le foto dei contestatori, riguardano la parte di riserva costiera e non la zona di riserva collinare? Ottima osservazione, quella di G.B., che da sola servirebbe a spegnere ogni polemica, per chi almeno non è interessato a fomentare scontri ideologici a sfondo elettorale – vQuesta maggioranza ha mostrato, con grande coraggio, la capacità di ascoltare il territorio senza cedere di un millimetro rispetto ai desiderata dei think tank del green deal e della agende ideologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al centro di ogni azione ci siano gli uomini perché l’obiettivo non deve essere solo la riduzione di un parametro, quale “l’impronta carbonica”, ma un recupero economico che sia in grado di salvaguardare l’ambiente e ciò non può prescindere dalla tutela di un settore primario come quello agricolo”, conclude Cipolletti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it