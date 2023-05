Cipolletti su elezioni Teramo: “Basta polemiche”

- Advertisement -

– Il consigliere regionale, Marco Cipolletti, interviene sull’esito delle ultime elezioni amministrative a Teramo – “Cosa fatta capo ha: confidiamo nell’inizio di una nuova fase decisionale, in ambito amministrativo, incisiva e proficua – si legge sul sito web ufficiale. Questo è l’augurio che rivolgo al Sindaco D’Alberto e alla città di Teramo Si smorzino, dunque, i toni polemici e si accendano ora i motori della macchina amministrativa! In virtù delle nuove competenze da spendere nel corso della prossima consiliatura l’auspicio di un deciso cambio di passo che restituisca alla città capoluogo la centralità che merita, stimolata da una opposizione vigile e determinata – si apprende dal portale web ufficiale. Siano di monito e sprone, dinamiche amministrative come quelle teatine della giunta del Sindaco Ferrara, d’altronde Chieti non è poi così lontana”, conclude Cipolletti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

