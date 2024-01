Cipolletti: vicinanza Unione Agricoltori Tedeschi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il consigliere regionale FdI, Marco Cipolletti, esprime apprezzamento e vicinanza al Deutscher Bauernverband (DBV), il sindacato agricolo tedesco, che dal mese di dicembre sta organizzando manifestazioni di protesta contro i tagli alle agevolazioni al gasolio agricolo – “Le regole di austerità imposte dall’Unione Europea e le forti limitazioni connesse al green deal rappresentano una evidente trappola per l’imprenditoria e per i cittadini” dichiara Cipolletti – aggiunge la nota pubblicata. “Sempre più frequentemente, infatti, le misure dell’UE, mettono a repentaglio la competitività e l’esistenza degli agricoltori e delle imprese di trasporto di medie dimensioni: un rischio per il Paese e per l’Europa – viene evidenziato sul sito web. L’agricoltura, è una risorsa fondamentale per il mercato europeo: è bene, pertanto, che si mettano gli operatori del settore nelle condizioni di produrre, garantendo approvvigionamenti e, quindi, sicurezza alimentare – si apprende dalla nota stampa. L’aumento del costo dei carburanti è un problema che mette a rischio la competitività delle imprese agricole europee che, a causa degli elevati standard di produzione, a tutela dei consumatori, hanno costi maggiori rispetto a chi produce fuori Europa – viene evidenziato sul sito web. Solidarietà agli agricoltori in lotta in tuta Europa”, conclude il Consigliere – (com/red)

