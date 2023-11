Civita d’Antino: Chiusura Scuole per Caso di Febbre Gialla

CIVITA D’ANTINO – Il Comune di Civita d’Antino ha preso misure precauzionali immediatamente dopo la notifica, da parte dell’ASL 1 Abruzzo, di un caso di febbre gialla, una malattia trasmessa dalla zanzara Tigre. Una residente di Pero dei Santi, frazione di Civita d’Antino, ma domiciliata a Roma, è stata diagnosticata con questa malattia virale e attualmente è ricoverata nella capitale in un reparto specializzato di malattie infettive.

In seguito a questa notizia, l’amministrazione comunale ha ordinato la chiusura delle scuole per un periodo di quattro giorni, iniziando da domani, come misura precauzionale per prevenire ulteriori trasmissioni. Questa decisione segue la scoperta che la donna, durante il periodo di incubazione della malattia, aveva trascorso del tempo nel comune di Rovetano.

Il protocollo di disinfestazione, un passaggio chiave per controllare e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da vettori come la zanzara Tigre, è già stato avviato. La chiusura delle istituzioni educative viene vista come una necessità per garantire la sicurezza degli studenti e del personale durante il processo di disinfestazione e per evitare che la malattia si diffonda nella comunità.

È in corso anche la predisposizione per l’apertura del Centro Operativo di Emergenza comunale.